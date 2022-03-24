GIF之父威爾海特染疫逝世　偉大發明成就表情符號、網絡Meme圖

GIF的主要發明者，威爾海特（Steve Wilhite）3月14日因感染新冠肺炎逝世，終年74歲。GIF全名是Graphics Interchange Format圖像互換格式，並成為了今天網絡會動的圖像、表情符號、搞笑迷因的代名詞。



據威爾海特的妻子凱瑟琳（Kathaleen）在23日證實丈夫逝世的消息，凱瑟琳表示，威爾海特世時家人都在他身邊。訃告寫道：「儘管他取得了諸多成就，但他仍然是一個非常謙遜、善良的好人。」

CompuServe在1987年，由威爾海特領導的團隊推出了GIF檔案格式，作為顯示「高質量、高分辨率圖形」的方式。當年的互聯網速度還非常慢，其體積細小但相對清晰的圖像很快便大受歡迎，成為1990年代互聯網上顯示圖像的流行格式。

↓↓ GIF圖已成為今天網絡動畫圖片，迷因的代名詞

最初的GIF格式還不會動，至1989年CompuServe發表了GIF的加強版，加入了對透明色和多影格動畫的支援。在1995年網頁瀏覽器Netscape加入了可讓GIF重覆播放的功能，GIF亦從始成為小型動畫的專用圖像格式。

時至今天，隨着網絡速度大幅提升，GIF的檔案格式細小優勢不再，但因其可以搭載動畫關係，仍是最常使用的圖像格式之一。

圖為2013年5月，威爾海特（左）在紐約接受堪稱網絡奧斯卡的威比終身成就獎。（Getty）

GIF讀音是「JIF」

GIF的讀音過去一直備受爭議，直到2013年威爾海特告訴《紐約時報》，GIF的讀音是一個「輕柔的G音」，有如「JIF」一樣。威爾海特在年獲頒發威比（Webby Awards）終身成就獎，特別糾正人們發音的錯誤。退休後他與家人四出旅遊，並在家中製作他喜歡的火車模型。

威爾海早年接受《泰晤士報》訪問時，表示他最喜歡的GIF之一是一個正跳着舞的動畫，因其最後成為有如迷因一樣在網絡廣泛傳播。