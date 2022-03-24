蔡英文放花照挺烏克蘭卻變國際笑話　日本網民擺烏龍以為是新品種

有鑑於俄烏戰事爆發，多地領袖紛紛表明立場，台灣總統蔡英文日前也在臉書PO出如烏克蘭國旗配色的「藍黃漸層蘭花」聲援，並寫下「台灣的蘭花就是烏克蘭！」。



然而這卻讓日本網友誤會大了，許多人信以為真以為台灣竟開發出「新品種」，因此紛紛大讚台灣的品種改良技術，就連駐日的烏克蘭大使也被誤導，分享台灣新開發的蘭花種，名叫「烏克蘭」……

超尷尬！連駐日烏克蘭大使也誤會 點擊放大瀏覽有關貼文▼▼▼

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綜合日媒報道，總統蔡英文在8日於臉書分享有烏克蘭國旗顏色的蘭花，不過總統有說明，「這是利用最新納米科技噴染雪白色蘭花而成，這項技術不會對花卉造成影響，還能延長花期，令人驚豔，更證明台灣農業技術的國際競爭力」，台灣國際蘭展將在3月26日開幕。

然而不曉得為什麼，台灣的「烏克蘭」蘭花自此在日本社交平台上被瘋傳，許多人分享時介紹道「這是新品種的蘭花」，而非染色蘭花，這也誤導了大部分網友，大家開始稱讚台灣的品種改良技術了得。就連烏克蘭的駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）也在22日分享台灣農業委員會主任陳吉仲委員的蘭花照，表示「這是台灣新種果樹園所開發。名字就叫烏克蘭」，一連串誤會真是尷尬了。

對此台灣情報網「Taiwan Today」（日本語版）還跳出來澄清，幫忙解釋「這個蘭花是台灣業者用最先進技術染色，而Ukraine在中文就是烏克蘭，剛好有一個『蘭』字，所以才把噴上烏克蘭國旗顏色的蘭花取做『烏克蘭』」。消息曝光後日本網友失望表示，「還以為這麼剛好在這個時機點做出新品種呢」、「被耍了」。

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