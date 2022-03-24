王毅訪問阿富汗會見塔利班官員　指中方不干涉內政也不謀求私利

阿富汗塔利班（Taliban）官員亞西爾（Ahmad Yasir）3月24日表示，中國國務委員兼外長王毅當日訪問阿富汗首都喀布爾（Kabul），並與塔利班官員會談。中國外交部同日證實消息，指王毅介紹了中國在阿富汗問題上的「三個尊重」和「三個從不」，包括從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求任何私利。



中方之前未有公布王毅將訪問阿富汗的消息，據英媒引述印度政府消息人士指，王毅也將於3月25日突訪印度新德里。

塔利班官員亞西爾24日在Twitter轉發一段影片，顯示阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）到機場迎接王毅。影片的描述顯示，王毅與穆塔基討論一些重要議題，也與其他塔利班領袖會談。

د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په یوه ځانګړي سفر افغانستان ته راغی او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محترم متقي صاحب سره یې پر ګڼو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي او د اسلامي امارت له نورو مشرانو سره یې مجالس دوام لري. pic.twitter.com/t6KDwzasuJ — انورالحق Anwarulhaq (@Anwarulhaq67) March 24, 2022

中國外交部之後指，王毅在喀布爾同阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾、代理外長穆塔基分別舉行會談，王毅介紹了中國在阿富汗問題上的「三個尊重」和「三個從不」。

王毅說，中阿是山水相連的友好鄰邦，兩國有著上千年交往歷史，中國尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣，他稱中方從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求任何私利，從不尋求所謂勢力範圍。

王毅稱，正如阿富汗朋友所常說，中國是唯一沒有傷害過阿富汗的大國，中方為此感到自豪，願庚續兩國人民的傳統友誼，在和平共處五項原則基礎上，同阿富汗發展正常友好的鄰國關系，助力阿實現真正獨立和自主發展，把阿富汗的前途命運掌握在自己手裏。

印度《自由新聞報》（Free Press Journal）24日稱，中國將於下週主持一個會議，與阿富汗的鄰國討論如何協助阿富汗。