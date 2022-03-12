美國與塔利班在土耳其會談　塔利班：解凍阿富汗資產

3月11日，在土耳其舉行的安塔利亞外交論壇期間，在卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）的主持下，阿富汗塔利班臨時政府代理外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）與美國政府阿富汗和解事務特別代表韋斯特（Thomas West）舉行了面對面會談。

卡塔爾聲明稱，雙方討論了阿富汗政治和安全局勢，強調維護阿富汗穩定、避免人道主義災難的重要性，並就雙方合作的途徑和方式進行了探討。聲明沒有透露會談的更多細節。

Deputy Prime Minister and Foreign Minister @MBA_AlThani_ Meets #Afghan Acting Foreign Minister and #US Representative to Afghanistan#MOFAQatar pic.twitter.com/ONxB1jEdd7 — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) March 11, 2022

據阿富汗塔利班政府發佈的消息，阿富汗方面稱該國的局勢比以往任何時候都最有利於與世界進行積極的外交接觸，並補充說，得到承認並解凍阿富汗資產是阿富汗的權利，有助於擴大其政治關係和經濟增長。

塔利班聲明亦稱，卡塔爾外長談到了美國和卡塔爾在阿富汗的外交使團，稱召開此類會議符合各方利益。美國特別代表則強調了美國未來對阿富汗的政策，並補充說他們將為自力更生的阿富汗經濟做出努力。

美國總統拜登（Joe Biden）11日就所凍結的阿富汗中央銀行在美資產簽署行政令，要求將阿富汗央行約70億美元的在美資產均分，一半將作為賠償「9・11」事件受害者的資金來源，另一半則轉移至紐約聯邦儲備銀行的一個賬戶，用於幫助「阿富汗人民」，同時明確表示這些資產不會交還塔利班。