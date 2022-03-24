烏克蘭局勢｜美國公布對俄羅斯新制裁　美方將收容最多10萬名難民

美國3月24日公布更多對俄羅斯的新制裁措施，並表示將收容最多10萬名逃離烏克蘭的難民。



美國全國廣播公司（NBC）24日稱，據一名美國政府高級行政官員表示，美方再制裁逾400名俄羅斯人士及俄羅斯實體。這包括俄羅斯杜馬（Duma，下議院）、逾300名杜馬成員及逾40間國防公司。華府亦計劃採取額外措施，以阻止俄羅斯維持其經濟。

美國總統拜登也在Twitter公布制裁消息。

I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.



They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain. — President Biden (@POTUS) March 24, 2022

高官公布，美國將接收最多10萬名烏克蘭難民，以及其他逃離俄羅斯侵略的人士。美方正考慮透過多個途徑接收難民，包括難民計劃、假釋、移民簽證以及非移民簽證。華府正擴大和開發新計劃，以接收有家人在美國的烏克蘭人。美方將強調保護難民人口中最脆弱的群體，包括LGBTQI+人士（同性戀、雙性戀、變性者，跨性別者等）、有醫療需要人士、記者、以及第三國公民。

美國還準備提供超過10億美元的額外資金，用於人道主義援助，以及在未來5年內提供110億美元，以應對俄羅斯和烏克蘭農業受干擾引致的糧食安全威脅。