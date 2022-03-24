烏克蘭局勢｜美國公布對俄羅斯新制裁　美方將收容最多10萬名難民

美國3月24日公布更多對俄羅斯的新制裁措施，並表示將收容最多10萬名逃離烏克蘭的難民。
美國全國廣播公司（NBC）24日稱，據一名美國政府高級行政官員表示，美方再制裁逾400名俄羅斯人士及俄羅斯實體。這包括俄羅斯杜馬（Duma，下議院）、逾300名杜馬成員及逾40間國防公司。華府亦計劃採取額外措施，以阻止俄羅斯維持其經濟。
美國總統拜登也在Twitter公布制裁消息。
I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.— President Biden (@POTUS) March 24, 2022
They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain.
高官公布，美國將接收最多10萬名烏克蘭難民，以及其他逃離俄羅斯侵略的人士。美方正考慮透過多個途徑接收難民，包括難民計劃、假釋、移民簽證以及非移民簽證。華府正擴大和開發新計劃，以接收有家人在美國的烏克蘭人。美方將強調保護難民人口中最脆弱的群體，包括LGBTQI+人士（同性戀、雙性戀、變性者，跨性別者等）、有醫療需要人士、記者、以及第三國公民。
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美國還準備提供超過10億美元的額外資金，用於人道主義援助，以及在未來5年內提供110億美元，以應對俄羅斯和烏克蘭農業受干擾引致的糧食安全威脅。