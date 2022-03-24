烏克蘭局勢｜西方1天開3場峰會　美媒：G7聲明將警告普京別用核武

北約（NATO）、七國集團（G7）、歐盟3月24日分別召開峰會，彭博社報道，G7國家領袖將在會後發表聯合聲明，根據聲明草稿，他們將警告俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）別在烏克蘭使用化武或核武。



報道指，G7領袖擬在聲明同時強調在全面執行已實施的對俄制裁外，也準備採取額外措施，會繼續讓俄羅斯面對「嚴重後果」。

另有英媒24日稱，這些組織的成員國將警告俄羅斯，俄方將為入侵烏克蘭付上具毀滅性的代價。

報道指，北約領導人將在峰會上同意，他們將於歐洲東部加強軍事力量，以及向烏克蘭運送設備，以防禦生物、化學與核攻擊，七國集團的會議將強調成員國決心以大規模制裁來懲罰俄羅斯。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，北約領導人將討論在保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克部署4個新作戰部隊，他亦預料領導人將同意加強北約在所有領域的狀態，並在北約東部地區大幅加強陸地、空中和海上軍力。

美國指，美國總統拜登（Joe Biden）和歐洲領袖將宣布對俄羅斯的新制裁措施，以及收緊現行措施。

報道引述一名歐盟外交官稱，預料西方領袖不會有重大的宣布或決定，他們只會評估現狀、展望未來、尋找下一步行動的方向。