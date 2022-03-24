烏克蘭局勢｜美國務院：無跡象顯示中國向俄方提供軍事援助

繼美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）3月22日明確承認迄今為止沒有看到中國向俄羅斯提供軍事裝備的證據後，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）23日再度表示，沒有看到任何跡象表明中國提供了上述支持。



在3月23日的美國國務院新聞發布會上，被問及自美國總統拜登（Joe Biden）上週與中國國家主席習近平通話以來，美方是否看到中國願意支持俄羅斯的任何跡象時，美國國務院發言人普賴斯表示，「正如我們在那次電話會議之後和之前所做的那樣，我們將密切關注中國為幫助俄羅斯擺脱經濟和金融措施造成的最壞後果所做的任何努力」，「正如國家安全顧問昨天所說，我們沒有看到任何跡象表明中國提供了這種支持」。

但普賴斯強調，中國和俄羅斯的關係是不同的，「與我們與俄羅斯的關係或世界上大多數國家與俄羅斯的關係不同」。

他繼續稱，美方無權告訴任何國家它與俄羅斯或中華人民共和國或任何其他國家的關係必須是怎樣的，「但是我們應該非常清楚地說明那些對美國的國家安全、對我們的盟友和夥伴，包括我們的北約盟友的安全和保障有影響的決定。」

普賴斯同時指責中國「繼續散布一些源於莫斯科的令人震驚的虛假訊息」，稱這是不負責任的事情，也是美國非常不滿的事情。