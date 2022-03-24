烏克蘭局勢｜北約峰會聲明：繼續對烏軍事援助　東歐增4戰鬥群

北約峰會3月24日在比利時布魯塞爾舉行，會後聯合聲明稱，將繼續對烏克蘭提供軍事援助，也決定在東歐增加部署4個戰鬥群，聲明也指，北約成員國同意增加軍費。北約並呼籲包括中國在內的所有國家，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭行動。



北約會議持續約2個小時，會後發表《北約成員國元首和政府首腦聯合聲明》。

北約聯合聲明指，呼籲包括中國在內的所有國家維護《聯合國憲章》內有關主權和領土完整原則的國際秩序，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭行動，並避免採取任何有助俄羅斯避開制裁的行動。聲明稱，關注近日中國官員的公開言論，呼籲中國停止放大克里姆林宮的虛假論述，特別是關於戰爭和北約，以促進和平解決衝突。

據央視報道，北約在聲明也談到作出三個方面的決定。其一是繼續對烏克蘭提供軍事援助，包括反坦克武器、防空武器和無人機以及防生化武器和防核武器的裝備，此外還將向烏克蘭提供保證網絡安全的技術裝備。

二是加強北約部隊在波羅的海沿岸、東歐和巴爾幹半島的軍事部署，除已在波羅的海沿岸國家和波蘭等地部署的4個戰鬥群外，決定在匈牙利、斯洛伐克、保加利亞和羅馬尼亞增加部署4個戰鬥群，使北約在東歐和巴爾幹地區的總兵力達到8個戰鬥群，約4萬人，同時還包括空中和海上的軍事部署。

三是北約成員國同意增加軍費，將使各國的軍費開支達到或接近各自國內生產總值2%的標準。德國、比利時等國在本次會前已經宣布增加軍費。

北約也在聲明表示會加強對化學、生物、放射和核威脅的準備。