拜登：北約前所未有團結　相信中國明白援俄後果

美國總統拜登（Joe Biden）3月24日在比利時布魯塞爾（Brussels）的北約（NATO）總部召開記者會。他認為，俄羅斯應該被排除在二十國集團（G20）之外 。



拜登24日告訴記者：「與今天相比，北約從來沒有、從未更加團結。作為進入烏克蘭的結​​果，（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）得到與他預期正好相反的東西」。

圖為美國總統拜登3月24日出席七國集團峰會和北約峰會後，在比利時布魯塞爾北約總部召開記者會。（AP）

他希望25日訪問波蘭期間見到烏克蘭難民。他認為，親眼目睹這場危機會改變其做法，加強自己認為美國必須採取重大行動的觀點，以援助安置那些因戰爭而流離失所的人。

中國援俄憂慮

拜登認為，中國已了解，如果這個國家在烏克蘭的戰爭中向俄羅斯提供援助，潛在的可怕經濟後果將隨之而來。

糧食危機

拜登形容俄羅斯和烏克蘭是歐洲糧倉，糧食短缺將成為現實，「制裁代價不僅強加給俄羅斯。它也強加給許多國家，包括歐洲國家和我們國家（即美國）」。但拜登不認為制裁無效，他相信只要維持制裁和增加痛苦將能阻止普京。