習近平與拜登視像會晤　兩國官方通報顯示：互相警告用詞更直白

美國總統拜登（Joe Biden）3月18日與中國國家主席習近平通電話，中美官方隨後通報內容顯示，兩人會談期間各劃重點，相互發出警告。



新華社3月18日消息顯示，拜登重申，美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。

習近平提到，對於拜登的這些表態，他是十分重視的。目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了愈來愈多的挑戰。特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤訊號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判，希望美方予以足夠重視。

2021年11月16日，拜登與習近平視頻會晤，兩人進行了將近4小時的對話：

白宮方面通過內容顯示，這次電話交談持續將近兩個小時。一如預料，拜登明白無誤地告訴習近平，假如中國在俄羅斯繼續殘暴攻擊烏克蘭城市和平民之際向俄羅斯提供實質支持，將會有嚴重後果。

新華社則未提及上述內容，僅有習近平講話內容，指出烏克蘭危機是我們不願意看到的。有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步。任何情況下都要拿出政治勇氣，為和平創造空間，為政治解決留有餘地。中國有兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」。

新華社還特別提到，兩國元首認為，此次視頻通話是建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機做出各自的努力。