烏克蘭局勢｜俄烏首次交換戰俘　梅利托波爾市長獲釋

烏克蘭當局表示，在日前與俄羅斯雙交換戰俘，救出了10名士兵與19名烏克蘭平民。這是自俄烏戰爭爆發以來，雙方首次交換俘虜。



烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在3月24日表示，烏克蘭與俄羅斯互相交換了10名的戰俘。而在另一場合，烏克蘭把在南部港口城市敖德薩沉沒的一艘船上救出的11名俄羅斯水手，交換了被俄方俘虜船隻上的19名烏方平民船員。

在較早前俄羅斯外交部證實，莫斯科與烏方進行了兩次的戰俘交換。

烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）遭俄方控制，市長費德羅夫（Ivan Fedorov）被俘。俄羅斯人權監察員莫斯卡爾科夫（Tatiana Moskalkov）表示，俄羅斯要求烏克以9名俄羅斯俘虜作為交換條件，市長費德羅夫已在較早前獲釋。

另一方面，烏克蘭指責俄羅斯在攻佔城市後強行帶走平民前往俄羅斯，其中包括8.4萬名兒童。俄羅斯則說自戰爭爆發後，有38萬名烏克蘭人自願前往俄羅斯。