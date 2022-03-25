憂觸怒俄羅斯　以色列阻烏克蘭買「飛馬」間諜軟件

英媒3月23日引述消息稱，以色列阻止烏克蘭購買以色列公司NSO Group旗下的頂尖間諜軟件飛馬（Pegasus），原因是擔心觸怒俄羅斯政府，揭示以色列未必如外界想像般緊貼美國的路線。



英國《衛報》23日報道，《衛報》和美國《華盛頓郵報》等傳媒共同調查後發現，以色列政府曾阻撓烏克蘭購買「飛馬」，擔心若把這種複雜的黑客工具售予俄羅斯的敵人，會激怒其官員。

圖為NSO Group網站截圖。（NSO Group網站）

報道引述知情人士表示，烏克蘭官員早在2019年試圖遊說以色列允許烏克蘭使用「飛馬」，但一直遭以色列回絕。

「飛馬」功能強大，可入侵任何手機截取對話、閱讀訊息、查看照片和用作竊聽裝置，是收集間諜情報的利器。消息人士稱，以色列的決定反映其不願激怒俄羅斯，他們擔心向烏克蘭授予透過飛馬鎖定俄羅斯手機號碼的能力，會被視為針對俄羅斯情報機構的侵略行為。

分析認為，俄羅斯是伊朗核協議和敍利亞戰事的重要持份者，兩者都牽涉以色列的利益，加上兩國有情報合作關係，因此以色列須避免與俄羅斯交惡。

烏克蘭不是唯一一個遭以色列拒絕發放使用飛馬許可、並被俄羅斯視為周邊的敵對國家。知情人士稱，北約成員國愛沙尼亞（Estonia）2019年獲得飛馬訪問權限後遭告知，公司不允許愛沙尼亞官員使用飛馬針對俄羅斯目標。

NSO指，有關報道是基於傳聞、政治影射和謊言。