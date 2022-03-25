俄羅斯國防部：美國在烏克蘭生物軍事活動資助者與拜登之子有關

俄羅斯國防部24日公布，美國在烏克蘭實驗室開展生物軍事活動的資助方與美國總統拜登（Joe Biden）之子有關。



綜合媒體3月25日報道，俄羅斯國防部24日公布了美國國防部在烏克蘭從事生物軍事活動的最新分析結果。俄羅斯國防部指出，從繳獲的文件中可以清晰地看到，美國政府和政要與在烏克蘭的生物軍事活動關係密切，美國的類似研究已將風險隱患擴散到世界各地。

拜登之子亨特（右）在「通烏門」爆出後未有現身說法。（路透社）

俄國防部揭露，美國在烏克蘭實驗室開展生物軍事活動的資助方與美國現任領導人關係密切，尤其是美國總統拜登之子亨特（Hunter Biden）領導的「羅斯蒙特・塞內卡」投資基金，該基金與美國軍方承包商有密切關係。

此外，美國國際開發署、索羅斯基金會和美國疾控中心也都直接參與了項目的實施。曾參與核武器研究的美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室則為項目提供技術支持。所有的這些活動都是在美國國防部的控制下進行的，其目的是為了研究針對某一特定地區的最危險的生物製劑。

俄羅斯國防部指出，美國及其盟國從烏克蘭獲取了至少1.6萬個生物樣本，這些樣本除了人體組織和血清樣本外，還有危險的病原體及其宿主。超過1萬份樣本被送到海外，其目的地包括位於格魯吉亞、英國和德國的實驗室，因此生物安全風險也隨之擴散到世界各地。

俄國防部指出，美國向歐洲輸送病原體樣本很可能會導致像新冠肺炎大流行這樣的情況發生，因此有理由要求美國解釋其在全球範圍內的研究活動的真實目的。