俄羅斯商人控告IKEA暫停俄業務　天價索償擬把資金用於新公司IDEA

俄烏戰事爆發後，宜家家居（IKEA）3月3日宣告暫停在俄羅斯的業務，據俄媒22日報道，一名俄羅斯商人入稟控告宜家，並聲稱要求天價的1千萬億盧布賠償額，他並申請註冊IDEA（俄語為ИДЕЯ）的黃藍色商標，擬把索償所得的款項用於建立與宜家相似的新品牌。



「莫斯科之聲」電台（Govorit Moskva）網站報道，俄羅斯設計公司Luxorta-Service的總監Konstantin Kukkoev向電台表示，他已經向俄羅斯專利局提出申請，註冊IDEA商標。

這位商人向電台稱，由於宜家停止俄羅斯業務的舉動，擾亂了其設計公司的業務，「宜家（在俄羅斯）關閉了，造成了一些生意問題，我對他們離開非常失望，已入稟控告他們。」

他宣稱要求對方賠償多達1千萬億盧布（約78.6萬億港元）。對於這個天價索償，他也指「未必會有我想要的金額」，但又稱「會是相近的。」

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他準備把索償所得的金額用於建立新品牌，並指將是「完全相似」的公司，屆時會製作俄羅斯的傢俱。據俄羅斯專利局網站顯示，他申請的商標為黃藍色，款式也與宜家家居的標誌相似。