多國疫情：美國新冠死亡個案增至98萬　澳日將「開打」第四針

數國政府在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）時逐步放寬措施，寄望接種疫苗可減少國內重症率及死亡率，以期讓民眾盡快重過正常生活。



澳洲4月起將為弱勢群體啟動接種第四劑疫苗的計劃，防止疫情在當地冬季捲土重來。

澳洲衞生部長亨特（Greg Hunt）稱，4月4日起，在至少四個月前接種第一劑加強劑的65歲以上年長者、50歲以上原住民、殘疾或免疫功能嚴重不全的人士，可接種第二劑加強劑。

澳洲政府數據顯示，該國目前已有95%的16歲以上人士接種兩劑疫苗，將近67%接已接種加強制。

亨特亦宣布，政府的生物安全緊急令決定在4月17日到期後不再延長，此舉意味着不再有對抵澳航班乘客進行飛前新冠檢測的要求。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年3月7日，走在東京淺草商業區的途人。（AP）

日本厚生勞動省於24日召開疫苗分科會，決定準備進行第四劑新冠疫苗接種。

厚生勞動省24日召開由專家組成的疫苗分科會，決定從美國藥廠輝瑞和美國藥廠莫德納增購1.45億劑疫苗，用於第四針疫苗接種。接種對象為所有已完成第三劑接種的人，前後相隔6個月。日本朝日電視台稱，計劃擬於5月開始。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年3月22日，首爾一列地鐵車視內的電子顯示熒幕發布防疫資訊。（AP）

韓國方面，該國新冠肺炎單日新增確診個案連續兩天減少，死亡個案也有所回落。

韓國中央防疫對策本部稱當地24日新增339,514個案，比前一天少了56,084個。當地的累計確診個案11,162,232個。同日韓國有393人病歿，累計死亡個案增至14,294個。韓國現時新冠肺炎平均致死率為0.13%。現有重症患個案1,085個。

荷蘭媒體BNO News在3月25日於Twitter發文稱，美國的新冠肺炎死亡個案增至98萬個案。該國住院人數17,466人，減少201人；身在深切治療部者2,948人，減少147人。

有關資料來源來自newsnodes.com。Newsnodes及BNO News正在合作報道美國的疫情。確診個案、死亡個案、檢測數字及住院個案都會每日在網站更新。