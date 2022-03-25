疫情｜韓國單日新增39萬確診　20%人口曾染疫　醫生離譜言論挨轟

韓國今年新冠肺炎疫情大爆發，24日仍通報新增多達39萬5598宗確診，總染疫人數來到1082萬人，佔總人口約兩成。不過疫情未退燒，當前應思考防疫政策，但竟有醫師稱，還沒染疫的人是因為沒朋友！



綜合外媒報道，韓國疫苗學會副會長馬相赫（마상혁）16日在臉書PO文寫道，「還沒確診新冠肺炎的人，我認為他們有人際關係問題」。雖然他不久後就將文章刪除，不過仍被網友截圖瘋傳，在網路上引發不小的爭議。

馬相赫22日受訪時澄清，當初發文只是為了比喻，現在韓國各地確診數都相當多，民眾很難避免染疫風險。他承認表達方式容易造成他人誤解，但自己絕對沒有不尊重未確診者的意思，也強調當時並非正式發言，從未想過個人在社群平台上的言論會引發軒然大波。

Omicron變種病毒去年底現蹤後，韓國至今仍深受其害，一週前疫情來到巔峰，單日確診飆破62萬例。不過韓國政府似乎打定「與病毒共存」，陸續鬆綁防疫政策，更在日前放寬國外旅客入境規定，希望能盡早達成回復日常生活的目標。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】