「研究證新冠病毒是美國製」登微博熱搜榜首　來源傳媒被評不可靠

內地社交平台微博周四（24日）晚間瘋傳一則消息，稱「研究證實新冠病毒是美國公司製造」，話題登上熱搜榜榜首，引起23萬人次討論、8.6億次閱讀。

許多微博網民對此表示：「就是美國病毒」、「你拿什麼來賠因為疫情去世的那麼多人！」、「其實基本上八九不離十了，就差一個官方說法而已」。但也有不少網民質疑傳言的來源和可靠度，上演一場論戰。



這則傳言登上了微博熱搜榜榜首。（微博截圖）

根據梳理，這則消息由內地名為「韜聞」的自媒體帳號發布，後經環球網、新民晚報、中國日報等多間傳媒轉載，標題稱「突發：英媒宣稱，研究證實新冠病毒是美國公司製造」，內容先是提到俄羅斯軍隊在烏克蘭發現了大量的證據，「可以充足的證實美國在烏克蘭設立的36個生物實驗室在製造生物武器。其中，還發現美國在利用蝙蝠研究冠狀病毒，並已經製造出生物武器的部件」。

文章進一步指，「英國媒體在昨天披露出一條足以震驚全球的特大新聞」——「新冠病毒就是美國製造」。文章指，《每日郵報》報道中稱一個病毒研究團隊發現，目前導致全球大疫情的新冠病毒的基因中，居然含有美國莫德納公司在2016年2月申請的專利基因片段。

有多間內地傳媒轉發了這則消息，引起許多網民痛斥美國：



文章續指，「這個基因序列通過自然進化而隨機出現在新冠病毒中的概率為三萬億分之一，就是說目前造成全球疫情的新冠病毒，不是美國莫德納公司創造的機率只有三萬億分之一。即：就是美國莫德納公司製造了新冠病毒，簡單的說就是美國製造了新冠病毒。」

文章還稱，「這個研究成果是由英國媒體率先發布出來，證實一個最基本的事實：即使是美西國家的媒體和人，在面對有可能毀滅人類世界、毀滅人類文明的邪惡勢力時，也會自然而然的選擇站出來抵抗、揭穿，並與之戰鬥」、「一旦新冠病毒是由美國製造並用來對特定種群發動生物戰（只不過失控了）被全球各國、全人類所認定就是事實時，美國這個邪惡帝國必將在短時間內倒下。因為即使是美國人民，也無法容忍如此邪惡的帝國存在。真相大白之時，就是美利堅覆亡之日！真相何時徹底揭開，讓我們拭目以待吧！」

亦有網民對此提出質疑：



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雖然許多網民在微博就此話題痛批美國，但也有不少人表達質疑，認為來源《每日郵報》風評不佳，多次被投訴「種族主義」言論、刊登聳人聽聞而不準確的科技和醫學類故事，也被維基百科視為「不可靠的消息來源」，除非特殊情況，在編輯維基百科英文條目時禁止引用。

華大僱員：論文不嚴謹 被添油加醋成陰謀論

內地科技自媒體「尹哥聊基因」供職於華大基因，他為了驗證「這段序列是唯一的」這一說法，經過比對發現，「哪裏是一個，幾秒種就完全比對上了42個」，不僅有大量的原核生物，甚至還有真菌、革蘭氏陽性菌、卵菌等，以及鳥類，證明傳言中「新冠病毒是莫德納製造」說法不實。

「尹哥」表示，報道引述的論文作者和審稿人資料不符學界規範，且論文裏算的機率明明是三千億分之一，被中文自媒體引述後成了三萬億分之一，遑論論文中這一數值的計算也有問題，計算的是數學概率上的最小值而非生物學上的真實值。

文章認為，總體來講，這篇論文的工具沒用好、審閱沒有很嚴格，加上英國劣跡斑斑的《每日郵報》和某些自媒體的添油加醋，成了一篇陰謀論軟文。