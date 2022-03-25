印媒：中印是時候復修兩國關係

俄羅斯入侵烏克蘭，中國與印度都站在較為中立的位置，未有跟隨西方譴責及制裁俄羅斯。《印度論壇報》（The Tribune）3月21日刊載文章，由印度前總理瓦傑帕伊（Atal Bihari Vajpayee）的助手、新南亞論壇創始人庫爾卡尼（Sudheendra Kulkarni）撰文，稱應以此為契機，復修中印關係。



庫爾卡尼指出，中印關係冰凍近兩年後，如今出現解凍跡象。2022年可能為這兩個亞洲大國的和解打開大門。中國外長王毅3月訪問印度，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）隨後將會回訪。恢復部長級訪問的主要目的，是為了讓莫迪（Narendra Modi）前往中國參加晚些時候舉辦的金磚國家峰會，也是兩國關係解凍跡象。

圖為3月25日，國務院委員兼外長王毅訪問印度新德里，與外長蘇傑生會面。（AP）

庫爾卡尼表示，兩國願意修補關係原因之一，是新德里和北京都意識到，互相炫耀武力變得不可持續。王毅在談及中印關係時曾表示，彼此應作相互成就的夥伴，不當相互消耗的對手。在雙方在實控線兩側部署軍隊和重型武器之後，彼此消耗是顯而易見的。

其次，中印都得出結論，兩國關係不能被簡化為邊境衝突的對峙。對於兩國關係而言，以互利方式參與包括經貿投資、氣候、新能源與科技、地區和平穩定等，並在多邊主義時代塑造一個新的、更好的世界秩序。中印在某些問題上的觀點和利益存在分歧，但在其他許多事務上也有交集。若沒有最高級別政治對話，就無法收穫這種成果，也無法有效管控利益分歧。

庫爾卡尼又指，促使兩國合作的第三個因素，是迅速變化的地區和全球局勢。在美軍撤出後，塔利班統治的阿富汗地區和平穩定、包容性政治和國家重建都與雙方都息息相關。雙方都希望該地區不會再出現恐怖主義、宗教極端主義和分裂勢力。

圖2021年12月，印度總理莫迪與俄羅斯總統普京會面。印度與俄羅斯一直保持較為友好的關係。（AP）

俄烏戰事也是其中一個重要理由，兩國都與莫斯科保持友好關係。印度的獨立外交政策，讓其行使戰略自主，拒絕跟隨美國站在反俄立場。北京一直認為，「一些勢力試圖在兩個亞洲國家之間製造分裂。」

因此，印度和中國有機會也有責任採取共同舉措，結束烏克蘭戰事。如果發生這種情況，亞洲將首次在歐洲發揮促進和平的作用。

庫爾卡尼指出，從王毅的表態中可以看出，中國和印度應該成為夥伴，而不是成為彼此的威脅。兩國邊界爭端本來是可以避免的結果，只有通過相互妥協才能解決。印度和中國不應跟隨西方自私和暴力的方式，而應重新發現和實踐各自5000年文明遺產的智慧。如果不這樣做，將會導致更多類似加勒萬河谷的衝突，甚至更糟。