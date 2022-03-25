西方國家能否把俄羅斯逐出G20？　G8變G7戲碼難重演｜新聞背後

俄烏局勢緊張，西方國家為進一步施壓俄羅斯，美國總統拜登（Joe Biden）3月24日公開提出把俄羅斯逐出二十國集團（G20）的想法，究竟這是否可成真？過去俄羅斯曾在受壓下遭八國集團（G8）「除名」，但G20情況並不一樣，據英媒引述一名成員國官員的看法指，除非俄羅斯自行退出，否則不可能將其驅逐出去。
在2014年克里米亞事件後，俄羅斯與西方關係急劇轉差，白宮2014年3月宣布，美國與其他國家領袖決定暫停俄羅斯的G8成員國地位，杯葛原定同年6月在俄羅斯索契（Sochi）舉行的G8峰會。
俄羅斯當時對此反應冷淡，外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）指G8屬非正式組織，沒有發「會員卡」，所以也不能移除任何人。此後八國集團便一直變成「七國集團」（G7），至2017年，俄羅斯表示就算獲得邀請，也無意重返該組織。
G20形勢不相同
這次會否上演同一戲碼？在G8內，成員國除了俄羅斯外，其餘為美國、日本、德國、法國、英國、意大利及加拿大，這7國均屬同一陣線，在把俄羅斯逐出G8議題上立場一致，但在G20內，形勢並不相同。
據英媒23日引述消息人士報道，雖然西方國家在評估把俄羅斯逐出G20的可能性，但也相信成員國如中國、印度、沙特阿拉伯、巴西、南非與輪值主席國印尼均不會支持。
中國外交部23日表示，G20是國際經濟合作的主要論壇，俄羅斯是重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。印尼央行副總裁瓦盧約（Dody Budi Waluyo）也指，俄羅斯對參加G20會議有堅定承諾，其他成員不能禁止他們參加。
沒有剝奪成員資格程序
報道引述G20亞洲成員國的一名官員指，除非莫斯科政府自行宣告退出，否則不可能把俄羅斯踢走，並指「根本沒有任何程序可以剝奪俄羅斯的G20成員資格」。
報道指出，不大可能把俄羅斯完全排除在G20之外，但有些國家可能會因不滿而缺席今年的G20會議。