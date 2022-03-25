西方國家能否把俄羅斯逐出G20？　G8變G7戲碼難重演｜新聞背後

俄烏局勢緊張，西方國家為進一步施壓俄羅斯，美國總統拜登（Joe Biden）3月24日公開提出把俄羅斯逐出二十國集團（G20）的想法，究竟這是否可成真？過去俄羅斯曾在受壓下遭八國集團（G8）「除名」，但G20情況並不一樣，據英媒引述一名成員國官員的看法指，除非俄羅斯自行退出，否則不可能將其驅逐出去。



在2014年克里米亞事件後，俄羅斯與西方關係急劇轉差，白宮2014年3月宣布，美國與其他國家領袖決定暫停俄羅斯的G8成員國地位，杯葛原定同年6月在俄羅斯索契（Sochi）舉行的G8峰會。

圖為3月24日，美國總統拜登與日本首相岸田文雄在比利時布魯塞爾北約總數出席七國集團領導人峰會期間搭肩並行。（AP）

俄羅斯當時對此反應冷淡，外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）指G8屬非正式組織，沒有發「會員卡」，所以也不能移除任何人。此後八國集團便一直變成「七國集團」（G7），至2017年，俄羅斯表示就算獲得邀請，也無意重返該組織。

G20形勢不相同

這次會否上演同一戲碼？在G8內，成員國除了俄羅斯外，其餘為美國、日本、德國、法國、英國、意大利及加拿大，這7國均屬同一陣線，在把俄羅斯逐出G8議題上立場一致，但在G20內，形勢並不相同。

據英媒23日引述消息人士報道，雖然西方國家在評估把俄羅斯逐出G20的可能性，但也相信成員國如中國、印度、沙特阿拉伯、巴西、南非與輪值主席國印尼均不會支持。

圖為俄羅斯總統普京2022年3月4日在莫斯科郊外的新奥加廖沃（Novo-Ogaryovo）的宅邸舉行電話會議，以視像形或出席新渡輪的首航。（AP）

中國外交部23日表示，G20是國際經濟合作的主要論壇，俄羅斯是重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。印尼央行副總裁瓦盧約（Dody Budi Waluyo）也指，俄羅斯對參加G20會議有堅定承諾，其他成員不能禁止他們參加。

沒有剝奪成員資格程序

報道引述G20亞洲成員國的一名官員指，除非莫斯科政府自行宣告退出，否則不可能把俄羅斯踢走，並指「根本沒有任何程序可以剝奪俄羅斯的G20成員資格」。

報道指出，不大可能把俄羅斯完全排除在G20之外，但有些國家可能會因不滿而缺席今年的G20會議。