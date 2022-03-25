王毅晤印度國安顧問　談中印關係發展三點思路

當地時間2022年3月25日，國務委員兼外長王毅在對印度進行工作訪問期間在新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。



王毅強調，作為兩個發展中大國和新興經濟體代表，中印應堅持走好自己選擇的道路，正確把握兩國關係發展方向，登高望遠、攜手合作，為促進地區乃至世界的和平穩定做出各自的貢獻。王毅就此提出三點思路：

2022年3月25日，中國國務委員兼外長王毅在對印度進行工作訪問期間在新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾。兩人會面地點在新德里。（AP）

一要以長遠眼光看待雙方關係。中印兩國有上千年文明交流史，友好合作始終是主流。中印實現各自民族復興，將對亞洲乃至世界產生重大深遠影響。雙方要堅持兩國領導人「中印互不構成威脅，互為發展機遇」的戰略判斷，把邊界問題上的分歧擺在雙邊關係適當位置，堅持雙邊關係正確發展方向。

二要以共贏思維看待彼此發展。中方歡迎印發展振興，支持印在國際事務中發揮更重要作用。中方不追求所謂「單極亞洲」，尊重印度在地區的傳統作用。願在南亞地區探索「中印+」合作，構建良性互動模式，實現更高水平、更大範圍的互利共贏。

圖為2021年10月20日中國國務委員兼外長王毅在北京就一個西藏的宣傳活動發言。（AP）

三要以合作姿態參與多邊進程。今明兩年，全球治理將迎來「亞洲時刻」。中印將分別主辦金磚國家、二十國集團和上海合作組織領導人峰會。中印用同一個聲音說話，全世界都會傾聽。中印攜手合作，全世界都會關注。雙方要加強溝通協調，相互支持，為堅持多邊主義釋放更多積極訊號，為完善全球治理注入更多正能量。