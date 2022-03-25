王毅突訪阿富汗　晤代理副總理巴拉達爾

當地時間3月24日，中國國務委員兼外長王毅在喀布爾同阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）舉行會談。



據中國外交部網站消息稱，巴拉達爾強調，「阿塔是負責任的政府，願向中國和全世界重申，決不允許任何恐怖分子在阿活動，決不允許任何人、任何機構利用阿領土採取針對別國的行動，更不允許任何勢力從事破壞中國的行動。阿方重視中方安全關切，將採取切實、強有力舉措，實現阿全境安全，併為維護地區安全作出貢獻，希中方支持阿方增強安全能力。」

巴拉達爾說，「阿方高度讚賞中國駐阿使館一直在阿堅守，這充分體現了阿中之間強有力的聯繫。阿方珍視同中方的友誼，讚賞中方在阿富汗人民最困難時伸出援手，特別是提供抗疫支持和阿迫切需要的人道援助。希加強經貿、能礦、農業、人才培訓等各領域合作，擴大阿優勢產品對華出口，歡迎中國企業赴阿投資。阿願發揮獨特地域優勢，更充分參與共建『一帶一路』，成為地區互聯互通的橋樑。」

王毅說，「中國不干涉阿內政，不在阿謀求私利，不尋求勢力範圍。正如阿富汗朋友所常說，中國是唯一沒有傷害過阿富汗的大國。我們願在和平共處五項原則基礎上，同阿富汗發展正常友好的鄰國關係。」

王毅表示，「中方願在尊重阿主權前提下，本着注重改善和提高民生、注重提升阿自主發展能力、注重實際效果、不開淡倉支票的原則，同阿有序開展互利合作，助力阿將資源優勢轉化為發展優勢。中方讚賞並歡迎阿積極參與共建『一帶一路』，願推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，複製更多成功經驗，使地處『亞洲之心』的阿富汗成為地區互聯互通的紐帶橋樑。中方讚賞阿方明確宣示並鄭重承諾不允許任何外部勢力利用阿富汗領土反對鄰國或損害他國安全，希望阿方堅定、堅決地履行好這一承諾，這對阿在國際上樹立正面形象、開展正常的對外交往十分必要。」

針對王毅此次出訪阿富汗動態，路透社表示，這是自阿富汗塔利班2021年8月奪取阿政權以來，中方最高級別的訪問。

此前，王毅出席了在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的伊斯蘭合作組織外長會。王毅表示，「這是中國外長首次出席伊斯蘭合作組織外長會，這充分體現了中國和伊斯蘭世界加強交流合作的真誠願望，必將推動雙方關係邁上新台階。」

3月底，中國還將主辦阿富汗鄰國外長會。巴基斯坦官員此前表示，巴基斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦都將參加本次會議。俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）3月24日透露，俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也將出席。

中國外交部發言人汪文斌3月24日表示，中方正在加緊籌備第三次阿富汗鄰國外長會，願繼續為阿富汗長治久安發揮鄰國優勢，貢獻鄰國力量。