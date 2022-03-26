馬克龍相信中國想制止烏克蘭戰爭　秦剛：與俄合作無禁區但有底線

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月24日表示，他相信中國仍想盡一切努力停止烏克蘭的戰爭並避免做任何可能讓局勢升級的事。



英媒24日報道，馬克龍出席七國集團（G7）和北約（NATO）峰會後告訴記者：「中國，作為聯合國安全理事會成員和一個大國，別無他法，只能充當調解和緩和的力量外，幫助我們說服俄羅斯停止這場戰爭。」

法國總統馬克龍3月24日在比利時布魯塞爾的北約總部會見傳媒。（AP）

馬克龍稱：「我想要相信中國會符合其領土主權的願景，繼續尋求停止這場戰爭，我想要相信中國不會參與任何形式的升級。」

中國駐美國大使秦剛3月20日受訪時就中俄合作無禁區的說法解釋，「中俄之間合作沒有禁區，但是也是有底線的」，這個底線就是聯合國憲章所確立的宗旨和原則。這段專訪內容23日在鳳凰衛視《風雲對話》欄目中播出。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月4日訪華期間與中國國家主席習近平發表聯合聲明，稱「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」， 中國國務委員兼外長王毅也曾說「中俄戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限」。