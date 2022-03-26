G7外長譴責朝鮮試射導彈　中俄憂慮半島局勢

七國集團（G7）外長與歐盟（EU）高級代表3月25日譴責朝鮮試射洲際彈道導彈，稱其違反朝鮮在聯合國安理會決議框架下所應承擔的義務。



根據英國政府網站，聲明稱，「我們加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國七國集團的外長，還有歐盟高級代表，強烈譴責朝鮮持續試射彈道導彈，包括2022年3月24日發射的洲際彈道導彈」，這些魯莽的行動威脅地區國際的和平安全，需要國際社會團結應對，包括透過聯合國安理會採取進一步措施。

俄羅斯衛星通訊社25日引述俄羅斯外交部聲明指，副外長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明25日在莫斯科會談，對朝鮮發射彈道導彈背景下的半島局勢表示擔憂。

朝鮮試射導彈：圖為3月24日，朝鮮領袖金正恩在火星-17型洲際彈道導彈旁走過。（AP）

俄外交部指，俄中商定會就這方面問題緊密協調。雙方強調，有關各方必須更加努力為解決東北亞問題尋求政治外交解決方案。方案須考慮區內所有國家在朝鮮發射彈道導彈背景下，對半島局勢的關注。