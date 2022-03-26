烏克蘭｜俄羅斯僑民擔心仇外攻擊　巴西東正教堂取消慶典禮拜

自俄羅斯一個月前入侵烏克蘭以來，許多居住在海外的俄羅斯人成為偏見攻擊的目標。美國有線新聞網絡（CNN）報道，指在居住在巴西的俄羅斯人，因害怕受到攻擊，都不願前往教堂參加慶典。



在3月25日，聖保羅東正教教堂的宗教慶典空無一人。居住當地的俄羅斯僑民因害怕可能受到攻擊，未有前往教堂。俄羅斯青年同胞協會主席科澤梅金（Danilo Kozemekin）表示，僑民的宗教活動處於緊張氣氛中，所以教堂只進行了閉門禮拜。

圖為3月16日，美國西雅圖的一間俄羅斯士多。店主表示在近日經常收到騷擾電話。（AP）

這並非外國移民第一次在巴西遭受仇外歧視影響。2020年世界衛生組織宣布新冠肺炎在全球流行時，居住在巴西和世界各地的中國人和其他亞洲國家移民，都遭遇類似情況。

在美國紐約，生活在當地的俄羅斯人亦感受到遭受歧視的不安。有人因在公眾場所使用俄語通電話，而遭高喊滾回俄羅斯，亦有俄羅斯餐館收到大量的騷擾電話。

馬茲洛娃（Snizhana Maznova）是聖保羅市一家俄羅斯餐廳老闆，自俄烏戰事爆發以來，她不斷收到親友表示擔心的訊息，詢問她為何不改餐廳名字。馬茲諾娃說，她不向俄羅斯納稅，而是向巴西政府繳稅，促進巴西的發展。

對於俄羅斯後裔，國際法教授維拉（Vera）表示，巴西對俄羅斯人民的偏見已經存在幾十年，在蘇聯時期尤為嚴重。她的祖父特別把俄羅斯的唱片藏起來，因為害怕巴西人會把其與軍政獨裁期間的共產主義者混淆。