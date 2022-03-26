聯合國安理會通過有關核不擴散及朝鮮決議　中方促回應平壤關切

聯合國安理會3月25日就當前朝鮮半島局勢舉行公開會。中國常駐聯合國代表張軍在會上呼籲有關各方保持冷靜克制，堅持對話協商的正確方向，並全面闡述中方對政治解決半島問題的看法和主張。



張軍表示，朝鮮日前宣布進行洲際彈道導彈試射，中方對當前事態發展感到關切。中方呼籲有關各方保持冷靜克制，堅持對話協商的正確方向，避免採取可能加劇緊張局勢和導致誤判的行動。半島問題的直接當事方，也就是美國和朝鮮應當儘早重啟直接對話進程。美方理應展現誠意，採取有實際意義的行動，為穩定局勢、積累互信、重啟對話作出更大努力。

他指出，美朝兩國領導人2018年起舉行多次會晤，就改善兩國關係和推進半島無核化進程達成重要共識。在此基礎上，朝鮮作出了關於暫停核試驗和洲際彈道導彈試射的承諾，向半島無核化邁出重要一步。但是，自2021年初、特別是進入5月之後，美朝對話持續陷入僵局，無核化進程停滯不前，半島局勢變數增多，緊張的一面有所上升。有關方除了表示「無條件對話」，沒有拿出實實在在的行動，回應朝方合理關切。

圖為3月14日，中國常駐聯合國代表張軍在安理會議上發言。（AP）

張軍表示，作為半島近鄰，中方始終堅持維護半島和平穩定，堅持半島無核化，堅持通過對話協商解決問題，希望美朝積極開展對話接觸，尋求處理分歧的有效方案。當前形勢下，國際社會在半島問題上應保持審慎和理性態度，為推動半島問題政治解決發揮積極和建設性作用。中方呼籲各方着眼半島和平穩定大局，按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，為實現半島無核化、構建半島和平機製作出不懈努力。

他強調，要重視解決朝方合理關切。半島形勢走到今天，事出有因。問題根源在於朝鮮面臨的外部安全威脅長期得不到消除，朝方的合理安全關切始終沒有得到解決。事實反覆證明，對話和外交努力只有走在前面才能避免危機的發生，放任形勢持續惡化不符合任何一方的利益。下一步形勢往哪裏走，很大程度取決於美方怎麼做，是真正拿出解決問題的具體行動，還是繼續把半島問題當作地緣戰略的籌碼。

張軍說，安理會涉朝決議應得到全面、完整、準確執行。安理會應當在半島問題上發揮建設性作用，而不應一味強調製裁施壓。中俄在安理會共提的涉朝決議草案，出發點就是為緩解朝人道民生形勢，為各方促進互信、實現對話營造氛圍，為半島問題政治解決注入動力。這一草案仍然有效，希望各方積極考慮和支持。

聯合國安理會通過有關核不擴散及朝鮮問題相關決議，將「1718委員會」（對朝鮮制裁委員會）專家小組授權延期。表決結果為15票贊成，一致通過。