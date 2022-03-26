秦剛：農業合作是中美經貿互利共贏的縮影

中新社3月25日稱中國駐美大使秦剛25日表示，中美農業合作是兩國經貿領域互利共贏的縮影，充分說明了兩國經濟結構高度互補、利益深度交融的現實。



秦剛是在「中美農業圓桌論壇」上發表視像致辭時作上述表示的。他說，中美兩國都是農業生產和消費大國。美國是全球最大的農產品出口國，中國是全球最大的農產品進口國。農業是中美務實合作的亮點，具有良好合作基礎和很強互補性。

圖為2022年3月20日，中國駐美國大使秦剛接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問。（中國駐美國大使館）

秦剛介紹說，自2020年中美第一階段經貿協議簽署以來，中方積極履行農產品採購協議，中美農產品貿易迅速恢復。2021年，儘管受疫情和中美經貿摩擦的雙重不利影響，中美農產品貿易額仍達到465.1億美元，其中自美進口390.2億美元，同比增長64.2%。中國是美國農產品第一大出口目的地，佔美農產品總出口近五分之一，中國市場為美國2021年創紀錄的農產品出口提供了重要支撐。去年，平均每個美國農民向中國出口農產品超過1.1萬美元。

秦剛指出，農業合作是中美友好合作關係的重要組成部分。目前，農業生產愈來愈面臨人口、資源、環境等多重約束，新冠肺炎疫情、氣候變化等為人類的農業發展和糧食安全帶來新的挑戰。進一步推動中美農業合作，不僅惠及兩國農業和人民，對世界糧食安全與農業發展也具有重要意義。