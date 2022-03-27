俄羅斯斥阿塞拜疆軍方違納卡地區停火協議　納卡總統求助普京

俄羅斯國防部3月26日表示，阿塞拜疆（Azerbaijan）違反停火協議，進入由俄羅斯維和部隊監管的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡）地區。這是俄羅斯首次公開指責違反2020年停火協議。



俄方表示，已呼籲阿塞拜疆撤軍，並正在致力將阿塞拜疆部隊轉移到他們的初始陣地。俄方還指，阿塞拜疆在納卡地區利用無人機進行了4次襲擊。

阿塞拜疆國防部則駁斥俄方的說法，形容對方發表的聲明「片面」，未有反映事實，並補充說阿塞拜疆沒有違反停火協議的任何一項條款，違反協議的是亞美尼亞一方。

另外，阿爾特薩赫共和國（Republic of Artsakh，又稱納卡共和國）總統阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）致函俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin，又譯作普丁），聲稱阿塞拜疆不斷擴大軍方侵略，目前境內的俄軍維和部隊數量不足以遏止阿塞拜疆，因此要求俄方加派更多維和部隊與軍備到阿爾特薩赫共和國協助防禦。

阿爾特薩赫共和國位於亞塞拜然境內，是一個未獲普遍承認的國家。

阿塞拜疆與亞美尼亞2020年9月爆發軍事衝突，在俄羅斯的斡旋下，2020年11月達成停火協議，阿塞拜疆稱勝出戰爭，並重新奪回1991年及1994年失去的領土，俄方則派出接近2000名維和部隊成員到納卡地區。

近幾個月來，阿塞拜疆和亞美尼亞的武裝部隊之間的衝突事件頻繁發生，但今次是自2020年11月雙方結束敵對行動以來，俄羅斯首次指責其中一方違反停火協議。