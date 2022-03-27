俄企傳開始測試系統　華為：暫無計劃在海外推出搭載鴻蒙系統手機

俄羅斯衛星通訊社327美國制裁，Google已停止認證運行Android的俄羅斯BQ公司的智能手機。公司已在測試中國華為的鴻蒙操作系統。對此，華為向記者回應稱：「截至2021年底，已有2.2億台華為設備搭載HarmonyOS。我們非常感謝大家對HarmonyOS一直以來的關注與期待，但目前暫無計劃在海外推出搭載HarmonyOS的手機。」



俄羅斯BQ公司總經理布扎諾夫此前稱，他們收到Google的通知，稱美國法律禁止向俄羅斯提供服務，包括出口、轉口，以及向俄羅斯提供美國原產的軟件和技術。布扎諾夫說，所有已經認證的設備將繼續運行。新設備的安卓系統可能會出現問題。」

報道稱，BQ公司已經在測試中國華為的鴻蒙操作系統，搭載鴻蒙操作系統的新智能手機可能會在2022年下半年發布。

隨着俄烏衝突升級，西方多國及民間團體以各種形式對俄羅斯實施「制裁」，從經濟、金融、科技、領空等範疇擴展至本應非政治化的文化等領域，殃及俄羅斯普通民眾。

此前，多名歐洲事務專家在接受中國《環球時報》記者採訪時紛紛表示，西方一些人對俄羅斯「出離憤怒」，普通俄羅斯人遭殃是「溢出效應」的具體體現。這些「花式制裁」不僅不利於解決問題，反而煽動對立情緒。將各方帶到談判桌上，儘快推動戰爭結束才是解決問題的關鍵所在。