烏克蘭局勢｜俄烏下輪會談土耳其舉行　雙方透露時間略有不同

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）3月27日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話。據土耳其總統府表示，雙方同意俄烏下一輪會談將在土耳其城市伊斯坦堡舉行。



據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）3月27日報道，根據土耳其通訊局發布的聲明，土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京在27日的通話中討論了俄烏戰爭的最新發展和俄烏談判的進程。

聲明表示，埃爾多安強調儘快停火實現和平以及改善地區人道主義局勢的必要性，並表示土耳其將繼續在此過程中盡一切可能作出貢獻。

聲明稱，埃爾多安和普京一致同意，俄烏談判小組的下一輪會談將在土耳其第一大城市伊斯坦堡舉行。

美國有線新聞網絡（CNN）報道稱，土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）27日對CNN主播安德森（Becky Anderson）表示，會談將於29日舉行。

央視新聞報道，俄方談判代表團團長梅金斯基亦表示，新一輪俄烏談判將於3月29日至30日以線下方式舉行。

不過烏克蘭談判代表阿拉卡米亞（David Arakhamia）早些時候曾表示，下一輪會談將於將於3月28日至30日在土耳其舉行。

土耳其總統埃爾多安在3月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時曾表示，他將建議普京做一個「體面的退場」，以此結束戰爭。

俄烏雙方自2月28日在白羅斯邊境進行第一輪會談之後，雙方的談判一直在陸續進行，但雙方在核心問題上的談判一直沒有明確進展。