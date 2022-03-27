烏克蘭局勢｜俄羅斯傳出軍中多事之際　防長紹伊古睽違16天再亮相

俄羅斯攻入烏克蘭已踏入第2個月，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）自3月11日未出席公開活動引起外界注意。有俄官稱他心臟病發，但有關說法未能獲得獨立證實。如今他26日再度亮相，出席軍備預算會議。他看來有倦容。



烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）25日晚在Facebook發文稱，紹伊古自3月中旬以來就沒出席公開活動，因他心臟病發作。紹伊古26日再度出現於媒體鏡頭前，有聲音認為是在軍中多事之際，他想藉此提振軍心。

西方媒體及國防消息稱，俄軍在烏克蘭的軍事行動無法取得決定性進展，與此同時，有西方官員稱，俄羅斯第六聯合軍團司令葉爾紹夫（Nikolayevich Yershov）被解除職務，須接受調查。

此外西方官員稱根據目前掌握到的情報，稱俄軍在烏已失去7名將領。

圖為2021年11月23日，俄國防部長紹伊古在莫斯科與中國國防部魏鳳和進行視像會議，期間展示他在中俄《軍事合作路線圖》文件上的簽名。（AP）

西方國家迄今稱已確認陣亡的將領，包俄羅斯陸軍第49團聯合軍司令列贊采夫（Yakov Rezantsev，暫譯）、陸軍第八集團軍司令莫德維切夫（Andrei Mordvichev，暫譯）、第150摩托步槍師指揮官米蒂耶夫（Oleg Mityaev，暫譯）、陸軍第29聯合軍司令科列斯尼科夫（Andrey Kolesnikov）、陸軍第41聯合軍參謀長塔維利・格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）與陸軍第41集團軍副司令蘇霍維茨基（Andrei Sukhovetsky）。

英國《獨立報》27日引述西方國家官員及基輔官員稱，俄羅斯的尤里・梅德韋傑夫上校（Yuri Medvedev）被自己士兵開的坦克車輾過，腿部嚴重受傷，後來已證實死亡。西方媒體稱，傳聞在戰事不順以及續有將領陣亡的情況下，部份俄軍士氣低落。