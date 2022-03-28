烏克蘭・持續更新｜俄擬限制「不友好國家」公民入境　涉美歐日等

俄烏戰事在3月28日踏入33日。據聯合國統計，截至當地時間26日午夜，烏克蘭已有1,119名平民死亡、1,790人受傷；自戰事開始以來已有逾370萬人去國，當中90%是婦孺，此外烏克蘭境內有650萬人流離失所。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月28日：

2133 俄羅斯外交部長拉夫羅夫周一（3月28日）說，俄羅斯正在準備採取報復性簽證措施，限制「不友好國家」的公民入境。

這份名單上的國家和地區包括：美國、27個歐盟成員國、烏克蘭、英國、日本、澳洲、新西蘭、加拿大、韓國、新加坡、瑞士、黑山、阿爾巴尼亞、挪威、冰島、列支敦士登、安道爾、摩納哥、北馬其頓、聖馬力諾、密克羅尼西亞及台灣地區。

2127 俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）：美國的目標是削弱歐洲，最大限度地損害歐洲與俄羅斯的關係，為其自身的發展創造不可否認的優勢。

2109 啤酒釀造商嘉士伯（Carlsberg）通報稱，在俄羅斯的工廠將停產，主打品牌產品停售。

該公司在通報中指出：「我們將在俄停產，主打品牌嘉士伯產品在俄停售。各『波羅的海』釀酒廠將作為獨立企業管理，以支持我們的員工及其家庭。」

嘉士伯公司上周稱，將不再對俄羅斯進行新的投資，停止向俄羅斯「波羅的海」啤酒釀造廠出口產品。該公司此外已經停止廣告活動。

2041 阿聯酋能源和基礎設施部長馬茲魯伊（Suhail al-Mazrouei）在全球能源論壇的會議直播中表示，俄羅斯的供應對石油市場至關重要，其他國家無法替代俄方供應。

他稱：「石油市場需要俄羅斯石油，沒有一個國家能夠替代俄羅斯的供應。」

2037 據土耳其阿納多盧通訊社報道，該國國防部發佈消息顯示，在土耳其與保加利亞黑海疆界水域發現的水雷已被排除。

土耳其國防部此前表示，在靠近保加利亞邊境的伊內阿達海岸（黑海西海岸）附近發現一枚水雷。

通訊社在Twitter發文：「離保加利亞邊境不遠的伊內阿達海岸附近發現的水雷已被土耳其水下防禦部隊排除。」

2009 俄新社：俄羅斯外交部表示，俄羅斯驅逐了三名斯洛伐克外交官。

2008 俄羅斯知名獨立報章《新報》（Novaya Gazeta）停刊。該報記者穆拉托夫（Dmitry Muratov）與菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）共同獲頒2021年諾貝爾和平獎。穆拉托夫也是《新報》的編輯。

1858 國際文傳電訊社援引俄羅斯經濟部長的話稱，對俄羅斯的進口在過去幾週大幅減少。

1838 頓涅茨克武裝力量發言人巴蘇林當地時間3月28日表示，頓涅茨克武裝力量已完全控制馬里烏波爾郊區，市中心的戰鬥仍在繼續。

1818 烏克蘭國家核電公司28日表示，烏克蘭所有現有核電站都運行穩定，放射性指標均處於正常水平。

1753 烏克蘭24報道，烏談判代表團成員阿拉哈米亞表示，俄烏會談在當地時間本周二（29日）上午10點開始。

1743 塔斯社：俄羅斯大使表示，45名被波蘭驅逐的俄羅斯外交官現已離開波蘭。

1724 克宮：美國總統拜登言論令人關切、令人震驚。

1720 克里姆林宮在評論將在土耳其舉行的俄烏會談時稱，會談非常重要。它稱此前會談沒取得實質性的成就或突破。

此外，克宮稱正在制定俄羅斯天然氣出口以盧布結算的辦法。在談及關於德國可能停止購買俄羅斯石油時，它稱東南亞市場可以填補缺口。

1709 俄羅斯外長表示，普京從未拒絕與澤連斯基會面，但重要的是應為會面做好充分準備。

1706 俄羅斯外交部長拉夫羅夫：一旦我們（俄烏）在一些關鍵問題上接近達成一致，兩國領導人就應該舉行會晤。

1706 俄羅斯外長拉夫羅夫：俄羅斯對與烏克蘭的成功談判感興趣。

1656 俄羅斯衛星通訊社報道，俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）接受多間塞爾維亞媒體訪問，指西方一點也不在乎其他國家的主權。

1642 俄軍26日攻佔烏克蘭北部的斯拉特武奇市（Slavutych）。不過半島電視台引述市長稱，俄軍已撤出當地。市長Yuri Fomychev於27日稍晚時在Facebook發文，稱俄軍在市內失去蹤影。

在切爾諾貝爾核電廠工作的人，都是住在斯拉特武奇的。

1633 半島電視台引述烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在Facebook上發文稱，俄軍與烏軍喬諾巴耶夫卡機場（Chornobaivka）的激戰，俄軍已是第12次敗陣下來。

機場位於赫爾松（Kherson）及尼古拉耶夫（Mykolaiv）之間，極有戰略價值。

烏克蘭國防部3月26日宣稱再有一名俄軍中將陣亡，他說是在喬諾巴耶夫卡殉職的第49團聯合軍指揮官列贊采夫（Yakov Rezantsev，暫譯）。

1627 半島電視台：一名烏克蘭高官在俄烏和談於土耳其舉行前夕稱，不預期有任何重大突破。

1625 荷蘭釀酒商喜力（Heineken）稱決定將業務撤出俄羅斯。它之前宣布會停止在俄進行新的投資，以及出口到俄羅斯。

1623 央視報道，土耳其外長恰武什奧盧3月28日與烏克蘭外長庫列巴通電話，討論烏克蘭最新局勢以及俄烏代表團將在伊斯坦堡舉行會談事宜。

另有媒體引述土耳其高級官員消息稱，俄烏談判代表會在28日晚些時候在伊斯坦堡開始談判。

1613 汪文斌表示，中方多次闡明，台灣問題和烏克蘭問題有着本質區別，兩者不可類比。美方一些人一再將兩件不相干的事情扯在一起，藉機對中方抹黑攻擊，這純屬別有用心。

1609 中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會時指，4600多名撤離至烏克蘭周邊國家的中國公民，已乘搭20架次中國政府安排的臨時航班順利歸國。

1600 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，根據情報報告，俄羅斯可能在人道走廊路線上作出挑釁行為，因此3月28日沒計劃開放人道走廊。

1550 烏克蘭總統辦公室副主任若夫克瓦（Ihor Zhovkva）說，土耳其是未來可能成為烏方安全保障的國家之一。

1542 俄國防部指出，在過去24小時，烏克蘭有36個軍事目標被俄戰術戰鬥機和導彈摧毀。

1520 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）本週將訪問印度新德里，這將是自俄方在烏發動軍事行動以來，俄最高級別官員訪問印度。

預計兩國官員將討論俄羅斯向印度出售原油的問題，並制定一種適用於石油和其他商品的盧比-盧布計價支付方式，可以獨立於環球銀行間金融通信協會（SWIFT）系統的運作。

1515 央視：克宮：普京要求多機構31日前就向「不友好國家」供應天然氣改用盧布結算一事提交報告。

1510 紅十字國際委員會（ICRC）表示，仍然無法為被圍困的馬里烏波爾（Mariupol）提供任何援助，因為需要俄羅斯和烏克蘭同時向ICRC保證能夠安全通行。ICRC發言人指出，俄烏雙方必須成為保證人，並達成允許安全通行的協議。兩國必須公布路線，並讓民眾有足夠時間離開。ICRC目前沒有團隊能夠到訪馬里烏波爾。

1504 法國、希臘和土耳其正在協商對留在馬里烏波爾（Mariupol）的17萬名平民提供人道救援。

1350 塔斯社3月27日報道，土耳其總統發言人卡林表示，若想解決俄烏衝突，各國應與俄羅斯保持對話，這是解決危機的必要條件。

1305 俄羅斯衛星通訊社引述《新聞報》報道，俄副總理戈利科娃指示俄羅斯衛生部開始收集非俄羅斯和非友好國家製造的藥品數據，以防因外國供應商撤出俄市場而出現短缺。

1240 央視報道，歐盟外交事務和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐洲對俄羅斯的天然氣和石油資源依賴非常嚴重，預計兩年內可停止從俄羅斯進口油氣。

他解釋說，目前歐盟並不尋求徹底切斷與俄羅斯的能源往來，而是致力於使來源更加多樣化，中東地區將在其中扮演更加重要的角色。同時，發展可再生能源也有助減少相關資源的消耗。

1230 烏克蘭首都基輔（Kyiv）市長克利奇科（Vitali Klitschko）3月27日宣布，市內學校將恢復上課，但會以網上教學方式進行。他稱，「課程將更適應目前條件......使用不同的教育平台。」

1135 英媒報道，在居民抗議後，俄軍離開他們在切爾諾貝爾核電站外佔領的一個城鎮。市長福米切夫（Yuri Fomichev）3月28日在視像帖文中表示，俄軍已經完成了「他們打算做的工作」，並離開斯拉夫茨鎮（Slavutch）。

1052 烏克蘭軍方總參謀部稱，俄軍在遭受重大損失後被迫從基輔地區撤軍。總參謀部指，「俄軍的兩個營戰術組已撤回至白羅斯，這是典型遭受重大損失的部隊。」

1016 烏克蘭外交部3月28日表示，俄軍已將被圍困的馬里烏波爾市「化為塵土」，同時形容該市目前的人道形勢為「災難性」，「馬里烏波爾被圍攻和轟炸時，人們為生存而戰。該市的人道局勢是災難性的。俄羅斯武裝部隊正在將這座城市化為塵土。」

While #Mariupol besieged and bombed, people fight to survive. The humanitarian situation in the city is catastrophic. #Russian Armed Forces is turning the city into dust.



Save Mariupol!#closeUAskyNOW#StandWithUkraine #StopRussianAgression pic.twitter.com/wI21IhKdRn — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 28, 2022

0953 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）接受德國電視一台（ARD）訪問時表示，「我們正在嘗試今年就擺脫對俄羅斯煤炭和石油的依賴，將準備盡快擺脫對天然氣進口依賴的技術條件。」

朔爾茨又指，他曾在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）討論過俄羅斯政權更迭的問題，兩人當時都同意俄羅斯的政權更迭不是北約的政策目標。

0948 數以萬計的平民被困在烏克蘭城市切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫），他們在該市欠缺煤氣、自來水或電力。切爾尼戈夫位於德斯納河岸邊（Desna River），是最早遭受俄軍襲擊的烏克蘭城市之一。

0925 烏克蘭指責俄羅斯強行將數千名平民從被俄羅斯砲擊摧毀的戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）搬遷。

Maxar Technologies的衛星圖象顯示，俄羅斯在馬里烏波爾以東90公里的Bezimenne臨時營地安置了大約5,000人。俄羅斯媒體之前曾報道上述難民營，以及馬里烏波爾難民轉移到俄羅斯南部城市塔甘羅格（Taganrog）的情況。

0911 《第94屆奧斯卡金像獎》正在美國洛杉磯舉行，多名影星以行動表態聲援烏克蘭。英國影星班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）在西裝外套扣上烏克蘭國旗黃藍兩色的襟章，荷里活男星積遜莫瑪（Jason Momoa）則佩戴黃藍兩色的西裝袋巾。

0850 法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）在多哈論壇（Doha Forum）上表示，依據烏克蘭東南部城市馬里烏波爾（Mariupol）的災難規模，需要立即採取行動。

他說：「你可以很清楚地看到，馬里烏波爾是第二個阿勒頗（Aleppo），我希望，如果我們不採取任何行動，那就是集體罪行。」他指的阿勒頗是一個敘利亞城市，該市經歷了殘酷的內戰。

0836 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）3月27日晚表示，德國正在考慮購買導彈防禦系統，以抵禦來自俄羅斯的潛在攻擊。

0815 美國總統拜登3月27日晚離開華盛頓一座教堂時，被問及他在波蘭的言論是否要求俄羅斯總統普京下台時，他回答說不是。

0758 據土耳其外交部新聞處透露，土耳其外長恰武什奧盧與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，雙方在討論了烏克蘭當前局勢。

0640 歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在社交媒體表示，俄羅斯在烏克蘭實施了「軍事犯罪」，但無論喜歡與否都需要與普京對話，「因為不管喜歡與否，現在是他坐鎮克宮。」

0546 烏克蘭總統澤連斯基接受俄羅斯媒體專訪時表示，已經作好準備談判，烏克蘭要獲安全保證、中立及無核，但他強調須獲第三方保證，並以公投方式表決，且不接受俄羅斯在協議中，使用對烏「去納粹化」或「非軍事化」等字眼。

0419 法國總統馬克龍表示，目前首要任務是通過外交讓俄羅斯軍隊撤出烏克蘭，呼籲應對俄烏衝突時要克制言行。馬克龍又表示會繼續與普京對話。

0335 俄羅斯和烏克蘭談判代表團的下一次會談將在伊斯坦布爾舉行，土耳其總統辦公廳發聲明中，指土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京在電話交談中同意，俄羅斯和烏克蘭談判代表團的下一次會談將在伊斯坦布爾舉行。埃爾多安又強調必須實現在烏克蘭停火。

0213 聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任拉塞爾在多哈論壇上表示，烏克蘭境內有兩百萬兒童受到衝突影響。

0110 北約副秘書長特納在多哈論壇上表示，北約在考慮為可能面臨俄羅斯威脅的國家提供更多支持。特納表示：「我們已經對格魯吉亞、波黑等國家採取支持措施，但想看看還能為支持可能面臨來自俄羅斯的威脅的國家做些甚麼。」

0000 烏克蘭談判代表阿拉哈米亞說，烏克蘭和俄羅斯之間新一輪的面對面會談3月28日至30日在土耳其舉行。

0000 俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）承認俄軍26日發射多枚高精確巡航導彈命中西部城市利沃夫（Lviv）的燃料庫和兵工廠。

他稱目前俄軍海上武器已瞄準位於基輔西南方30公里的導彈基地。他似乎是預告它是下一個攻擊目標。

0000 烏克蘭軍事網站Militarnyi：俄軍日前首度利用其新一代「龍捲風-S（Tornado-s）」多管火箭系統（MLRS），發射新型遠程精準制導火箭炮，攻擊烏東衝突區的阿夫迪夫卡（Avdiivka）地區的平民區。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月9日，位於烏克蘭首都基輔外圍的小鎮伊爾平，有汽車駛經一部被摧毀的俄軍坦克。（AP）

3月26日重要事件：

※盧甘斯克領袖稱，不久將來或會舉行公投，決定是否加入俄羅斯。烏克蘭方面稱，此舉並無法律效力。

※烏克蘭軍方部門主管稱，俄羅斯在嘗試將烏一分為二，在烏克蘭建立俄控地區。

※美國總統拜登稱俄羅斯總統普京這個人不能繼續掌權，他的言論引發爭議，白宮及美國務卿均公開進行「解畫」。布林肯稱美國沒有針對俄羅斯政權更迭的策略。

※俄軍拿下烏克蘭的斯拉特武奇市（Slavutych），在切爾諾貝爾核電廠工作的人是在斯拉特武奇生活的。該市市長稱，有3人在戰事中死亡。

※烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭只要求北約1%的坦克和飛機。

※烏軍在圍繞烏克蘭首都基輔一些地區主進行反擊。

※土耳其及法國總統都稱未來數天會與普京會談或通話。

※Google停止認證運行Android操作系統的俄羅斯BQ公司的智能手機，因此俄羅斯製造商已經在測試中國華為公司的鴻蒙操作系統（Harmony OS）。不過華為後來回應，暫無計劃在海外推鴻蒙手機。

※《基輔獨立報》稱扎波羅熱省（Zaporizhzhia）東南部的兩個小鎮波爾塔夫卡（Poltavka）和馬利尼夫卡（Malynivka）已從俄軍手上解放，而較早前的報道稱，蘇梅（Sumy）北部地區的特羅斯蒂亞涅茨鎮（Trostyanets）亦已被烏克蘭軍方收復。

※烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）雖未苦於激烈的戰鬥，但遭俄軍發射大量火箭炮。俄羅斯之前稱改變戰畸，稱軍事行動將集中在烏東。

※美國CNN稱烏克蘭已在反擊中重新掌控一些村莊，包括位於哈爾科夫以東，以及馬里烏渡爾的東北方的。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月26日，美國總統拜登訪問華沙，與逃到波蘭的烏克蘭難民見面。他在當地回答記者提問。記者問他怎麼看俄羅斯總統普京，拜登稱他是「屠夫」。（AP）

回顧3月27日時局：