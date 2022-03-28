烏克蘭局勢｜澤連斯基：願重返中立地位　但需公投及第三方保證

俄羅斯與烏克蘭最新一輪面對面談判將於土耳其舉行。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在談判前表態，準備有條件滿足莫斯科一些要求。



據中國央視報道，當地時間3月27日，烏克蘭談判代表團成員、烏人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞說，烏克蘭和俄羅斯之間新一輪的面對面會談將於3月28日至30日在土耳其舉行。

另據俄羅斯衛星通訊社報道，俄方談判代表團團長、俄羅斯聯邦總統助理梅金斯基表示，與烏克蘭代表團的新一輪談判將於3月29日至30日面對面舉行。

在俄烏最新一輪面對面談判即將開始前，烏克蘭總統澤連斯基闡明立場。

據英媒報道，在俄烏於土耳其舉行新一輪和平談判前夕，烏克蘭總統澤連斯基3月27日表示，如果俄羅斯從烏克蘭撤軍，基輔得到安全保障，烏克蘭將宣布中立，放棄加入北約的努力，並承諾不發展核武器。

澤連斯基27日用俄語對一群俄羅斯獨立記者說，基輔準備滿足莫斯科的一些要求，條件是將這些改變付諸全民公投，並且第三方承諾保護烏克蘭。

澤連斯基說：「我們國家的安全保障、中立和無核地位，我們已經準備好了。這是最重要的一點……他們（俄羅斯）因此發動了戰爭。」

澤連斯基強調，他願意在安全保障和烏克蘭中立地位問題上與俄羅斯相向而行，但是相關條約應當由全體擔保國簽署並由各國議會批准。而且因為該問題涉及修改烏克蘭憲法，所以應當進行全民公投以加快相關進程。

澤連斯基說，烏克蘭的主要目標是儘快結束戰爭，讓俄羅斯軍隊撤回到2月24日俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）下令入侵烏克蘭之前的位置。

但澤連斯基表示，烏克蘭準備就2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島和東部頓巴斯邊境地區舉行單獨會談。

澤連斯基說：「我明白不可能讓俄羅斯完全離開這片領土，那樣會導致第三次世界大戰。這就是為什麼我說這是一種妥協。回到一切開始的地方，然後我們將努力解決棘手的頓巴斯問題。」

另據央視報道，烏克蘭總統澤連斯基27日還表示，烏克蘭方面在與俄羅斯的談判中完全不會討論非軍事化和「去納粹化」的問題，他認為這些概念是無法理解的。

在談到俄語地位問題時，澤連斯基認為應當互相尊重各民族的語言和傳統，俄烏應該在對等條件下簽訂相關語言使用的條約。