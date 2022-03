奧斯卡2022｜烏克蘭總統澤連斯基傳亮相　或預錄片段談俄烏戰爭

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮,香港時間周一(28日)上午在荷李活杜比劇院舉行。今年由愛美舒瑪(Amy Schumer)、汪達塞克絲(Wanda Sykes)與雷珍娜荷爾(Regina Hall)等3位女星聯手主持,Beyoncé、Billie Eilish等樂壇紅星都受邀表演,看得出主辦單位谷收視的決心。



目前各方看好、得獎呼聲極高的包括《王者世家》(King Richard)韋史密夫有機會登上影帝寶座,《心之旋律》(CODA)賽高素(Troy Kotsur)、《西城故事》(West Side Story)Ariana DeBose可望分別獲得最佳男女配角獎,《犬山記》(The Power of the Dog)珍甘比茵(Jane Campion)會是最佳導演獎得主。然而最佳影片、最佳女主角這兩大獎尚有變數,最新的風向是《心之旋律》有可能擠下一路領先的《犬山記》成為最佳影片獎的贏家,最佳女主角則以《The Eyes of Tammy Faye》謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)氣勢領先影評人力挺的《Spencer》姬絲汀史超域(Kristen Stewart)。

近年來奧斯卡頒獎典禮的收視都在低檔徘徊,主辦單位絞盡腦汁要刺激觀眾收看,剛巧今年入圍的最佳原創歌曲中有Billie Eilish包辦的《007:生死有時》主題曲與Beyoncé參與的《王者世家》片尾曲,讓她兩成為主辦單位力邀來典禮演出的目標,亦成為典禮最受矚目的兩大看點。

雖是影壇年度盛事,奧斯卡頒獎典禮時常反映當下的政治情勢,也不乏來賓、得獎者藉機公開喊話,據傳烏克蘭總統澤連斯基有可能以視像連線或是播放預先錄製片段的方式在典禮上亮相,然而是否要讓戰爭話題如此公開呈現?主辦單位尚在考量。

另一大傷腦筋的問題,是防疫安全,由於之前舉辦的英國奧斯卡頒獎變成大型群聚破口,包括《Belfast》編導簡尼夫班納(Ken Branagh)等電影人都在該次頒獎後確診,目前還不知能否通過兩次PCR陰性的要求、順利出席奧斯卡典禮,奧斯卡主辦單位也不願自家活動落入同樣的下場。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】