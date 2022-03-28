金正恩：朝鮮將繼續研發強大攻擊武器

朝鮮宣稱新型洲際彈道導彈「火星-17」型試射成功後，朝鮮領導人金正恩表示，要進一步研發和部署進攻性武器。



據朝鮮中央通訊社3月28日報道，朝鮮領導人金正恩在與為「火星-17」新型洲際彈道導彈（ICBM）試射成功作出貢獻的國防部門人士合照時表示，要進一步研發和部署強而有力的進攻性武器。

金正恩稱，只有具備任何人都無法阻擋的駭人攻擊力和壓倒性的軍事力量才能防止戰爭，保證國家安全，抑制一切來自帝國主義的威脅和恐嚇。

金正恩強調，「我們一定要變得更加強大，才能不受任何威脅地維護和平，加快社會主義建設，為下一代的安全負責。」

金正恩表示，「我們將繼續達成加強國防實力的目標，研發更加強大的進攻性武器武裝人民軍」。

朝鮮3月24日進行2022年以來的第12次導彈發射，這是朝鮮自2017年11月發射「火星-15」型洲際彈道導彈後，時隔4年零4個月再次發射洲際彈道導彈。

朝鮮25日宣稱新型洲際彈道導彈「火星-17」型試射取得成功。日本防衛省認為，導彈沿常規彈道飛行，射程可能達到了1.5萬公里，足以覆蓋美國全境。

不過據韓聯社報道，韓美根據其火箭發動機噴管數量和第一級火箭燃燒時間判斷朝鮮發射的是「火星-15」型洲際導彈。

在朝鮮最新一次試射之後，美國於25日宣布制裁朝鮮及俄羅斯5個與朝鮮導彈計劃有關的實體和個人，並呼籲聯合國對朝鮮實施更嚴厲的制裁。