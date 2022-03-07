王毅：台灣問題與烏克蘭有本質區別難比擬

中國兩會正在召開，中國外交部長王毅3月7日下午舉行記者會，就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答記者提問。



一直以來兩會外長記者會都是海內外記者了解中國外交政策和對外關係的權威平台，中方也會藉此機會闡述對於當前國際熱點問題以及全球宏觀發展的立場與態度。

2021年3月7日，在不到兩個小時的時間裏，王毅密集回答了中外媒體27次提問，今年的記者會提問是否會超過這一數字受到外界關注。

2022年對中國和亞洲來說都是關鍵之年。北京冬奧會剛剛順利落幕，中共二十大也即將於2022年下半年在北京召開。今年，多邊議程齊聚亞洲。中國將擔任金磚主席國，主辦金磚國家領導人會晤。亞太經合組織、二十國集團以及上合組織的峰會也將在亞洲國家召開。全球治理將進入「亞洲時間」。

與此同時，目前仍然正在發酵的烏克蘭局勢也讓這場外長記者會更受關注，海內外都希望藉此聽到來自中方的權威闡述。

一、烏克蘭局勢

王毅表示，烏克蘭局勢是國際社會當前最關心的問題，中方已經多次闡明立場，始終本着客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。中方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須着眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

他指當前國際社會應聚焦兩大問題繼續努力。第一，要勸和促談；第二，要防止出現大規模人道主義危機。王毅還宣布，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

二、中美關係

王毅表示，2021年以來，習近平同拜登（Joe Biden）舉行視像會晤並兩次通話，雙方在多個層級也開展了對話交往。美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但令人遺憾的是，這「四不一無意」的表態始終漂浮在空中，遲遲沒有落地。擺在面前的事實是，美方仍不遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅傷害兩國關係大局，也衝擊和損害國際和平穩定。這不是一個負責任大國應有的樣子，也不是一個講信譽國家所做的事情。中國作為一個主權獨立國家，完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當權益。

王毅說，大國競爭不是時代主題，零和博弈不是正確選擇。在一個相互依存的全球化時代，中美兩個大國如何找到正確相處之道，既是人類社會沒有遇到過的課題，也是兩國必須共同解開的方程式。今年是「上海公報」發表50周年。回首歷史，中美雙方本着求同存異精神，以合作代替對抗，造福了兩國人民，促進了世界和平與繁榮。展望未來，雙方應當重拾融冰初心，重整行裝出發，用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」替代競爭、合作、對抗的「三分法」，推動美國對華政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定的正道。

三、印太戰略

王毅表示，美國的「印太戰略」正在成為集團政治的代名詞。美方打着促進地區合作的旗號，玩弄的卻是地緣博弈的把戲；高喊要回歸多邊主義，實際上卻在搞封閉排他的「俱樂部」；聲稱要維護國際規則，背地裏卻試圖另搞一套自己的「幫規」。從強化「五眼聯盟」，到兜售「四邊機制」、拼湊三邊安全夥伴關係、收緊雙邊軍事同盟，美國在亞太地區排出的「五四三二」陣勢，帶來的絕不是什麼福音，而是攪亂地區和平穩定的禍水。

王毅說，「印太戰略」的真正目的是企圖搞印太版的「北約」，維護的是以美國為主導的霸權體系，衝擊的是以東盟為中心的區域合作架構，損害的是地區國家的整體和長遠利益。這股逆流與地區國家求和平、謀發展、促合作、圖共贏的共同願景背道而馳，注定是沒有前途的。

王毅表示，亞太是合作發展的熱土，而不是地緣政治的棋局。中國始終札根亞太、建設亞太、造福亞太。對於符合地區實際、滿足各方需要的倡議，中方都表示歡迎；對於挑撥地區對抗、製造陣營對立的主張，中方都堅決反對。中方願同各方一道，明辨是非，堅守正道，抵制「印太」對抗「小圈子」、共築亞太合作「大舞台」，攜手邁向亞太命運共同體。

四、台海問題

王毅表示，首先要明確的是，台灣問題與烏克蘭問題有着本質區別，沒有任何可比性。最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄烏兩個國家之間的爭端。有些人在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷損害中國的主權和領土完整，這是赤裸裸的雙重標準。

王毅指出，台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞「兩個中國」和「一中一台」，歪曲台灣的歷史，割裂台灣的根脈，到頭來必將葬送台灣的未來。而美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動「台獨」勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞台海和平穩定，不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。

王毅表示，海峽兩岸歷史同源，文化同根，同屬一中。台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠什麼外部的「淡倉支票」。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」註定失敗，台灣終會回到祖國的懷抱。