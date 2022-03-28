俄羅斯外長：普京從未拒與澤連斯基會面但時機未到

俄媒3月28日引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫在接受塞爾維亞媒體採訪時表示，西方國家領導人所慫恿支持的反俄情緒前所未有令俄方驚訝。他也說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）從未拒絕與烏克蘭總統澤連斯基見面，但言談間指是時機未到。



俄羅斯衛星通訊社3月28日引述拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱：「我認為，任何時候都能找到理由，因為他們的目的不是為了解決某一具體問題，而在於為了在戰略上、從地緣政治上遏制俄羅斯的發展。因此，我們非常清楚西方擅長尋找理由的本領。而現階段，惟一令我們驚訝的是這種前所未有的反俄情緒的浪潮，這種反俄情緒幾乎在西方所有國家突然出現，而且這些國家的領導人在前所未有地積極加以鼓勵和慫恿。」

外長稱，歐盟也有有理智的領導人，他們看到了挑起這種反俄情緒的極大危害。

拉夫羅夫強調：「這（反俄情緒）當然令我驚訝，因為激發這種情緒絕非一日之功。而這就是說，此前他們進行了巧妙掩藏。但我們，自然，將會從中得出相應的結論。」

圖為3月14日，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科與卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）會面。（AP）

俄烏總統會面有期？

拉夫羅夫說，俄羅斯總統普京（又譯作普丁）從未拒絕與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）見面，但現在為交換意見進行的會面將產生反作用，需等待談判達成協議。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日也透露，俄羅斯和烏克蘭代表團在伊斯坦布爾會晤後，普京不會與澤連斯基舉行會晤。

他在回答記者提出的「普京和澤連斯基可能會晤問題是否有任何進展，以及是否可以在兩國代表團於伊斯坦布爾的談判後期待這種會晤」的問題時稱：「沒有進展。」

佩斯科夫稱，俄羅斯和烏克蘭代表團在伊斯坦布爾舉行的會談不太可能於28日開始，預計將於3月29日開始。

他也指出，俄羅斯和烏克蘭代表團在伊斯坦布爾會談中不會討論交換戰俘的問題。

俄外長重申重要議題

拉夫羅夫強調，俄羅斯有義務保障頓巴斯人民不受到基輔當局的傷害。烏克蘭不加入北約、非軍事化和「去納粹化」是談判必須要談的問題。

此外他拉夫羅夫也稱，歐盟已經表明，它完全沒有能力作為解決某些衝突的擔保人。