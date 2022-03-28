克宮：倘購俄羅斯天然氣卻拒以盧布結算　將不會免費供應

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月28日向記者表示，如果「不友好國家」拒絕用盧布支付購買費用，俄羅斯將不會免費供應天然氣。他稱，將有一個明確的框架來進行這種支付。



克里姆林宮3月28日稱俄羅斯正在制定接受以盧布支付其天然氣出口的方法。

他在回答俄羅斯是否有可能不供氣的問題時指出：「嗯，我們將不會免費供應天然氣，這是毋庸置疑的。對此我可以絕對肯定地說。以我們的情況，從事泛歐慈善事業幾乎是不可能的，也不太合理的。」

他認為，出口天然氣包括供貨、支付和決算——這是「一個長期的過程」。各部門和俄羅斯天然氣工業股份公司現在正在制定條件，然後將確定轉為盧布付款的明確時間表。當被問及如果歐洲拒絕使用盧布支付俄方將如何做時，佩斯科夫回答說：「我們將在問題出現時解決它。」

普京：圖為2022年3月18日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席紀念俄羅斯兼併克里米亞的活動。（AP）

俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）3月23日在一場政府會議中說，俄羅斯將禁止以美元或歐元出口俄石油和天然氣，並要求不友好國家以俄羅斯貨幣「盧布」支付能源進口價格。他當時下令，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將合同結款條件改為以盧布結算。

克里姆林宮新聞處3月28日公布，普京責成內閣、央行和俄氣在3月31日前採取措施，將對歐盟國家及其他施加對俄限制的國家的天然氣供應改為盧布結算。

消息指出：「俄聯邦政府應與俄羅斯央行和俄羅斯天然氣工業股份公司共同採取系列措施，將對歐盟國家及其他對俄聯邦公民和俄羅斯法人施加限制的國家的天然氣供應改為盧布結算。報告日為2022年3月21日，之後每月報告一次。」