烏克蘭｜G7拒絕以盧布結算　俄羅斯警告不會無償提供天然氣

七大工業國集團（G7）3月28日表明，拒絕俄羅斯提出以盧布結算天然氣的要求。俄羅斯回應指不可能免費提供天然氣。面對俄羅斯停止供應，美國雖承諾會向歐洲提供天然氣，但數量已似乎到達極限。



G7能源部長在28日的會議後，表明一致拒絕俄羅斯提出以盧布結算天然氣的要求。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，G7只會按契約上的條款辦事：「以盧布支付天然氣不可接受，我們同時敦促相關企業不要遵從普京要求。」

受制裁影響，俄羅斯無法採用美元或歐元結算。總統普京（Vladimir Putin）要求負責供應歐洲天然氣俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom），接受以盧布付款。但俄羅斯與歐洲簽署的天然氣供應合同表明，購買以歐元結算。

圖為2005年4月，一架正在乘載液化天然氣的大型運輸船。（AP）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，俄羅斯已着手擬定以盧布結算的天然氣出口方案。若歐洲國家拒絕以盧布支付，俄方會在適時作出回應。佩斯科夫又表明，俄羅斯不會無償提供天然氣，也不可能對歐洲的客戶做慈善免費贈送天然氣。

為協助歐洲擺脫對俄羅斯能源依賴，美國已同意在2020年底前再向歐盟提供150億立方米（bcm）的液化天然氣，但美國的液化天然氣出口已到達極限。在2月美國天然氣出口量已達到創紀錄水平的每日133億立方英尺（bcfd），生產水平亦有限制。

建設新的出口基礎設施需要數年時間，因此除了要求日本等客戶將其部分美國液化天然氣轉售給歐洲之外，美國如何能兌現其對歐洲的承諾尚不清楚。