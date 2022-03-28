俄羅斯對「不友好國家」措施擴大　限制名單上國家或地區民眾入境

撰文：許懿安
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俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月28日稱，俄羅斯正在準備採取報復性簽證措施，限制「不友好國家」的公民入境。

這是繼7日名單獲批，它所載列的國家或地區將被要求在購買俄天然氣時以盧布支付、俄企與它們做生意須獲當局批准後，莫斯科再祭出新措施，而且將影響民間交流。

載於這份名單的國家和地區包括：美國、27個歐盟成員國、烏克蘭、英國、日本、澳洲、新西蘭、加拿大、韓國、新加坡、瑞士、黑山、阿爾巴尼亞、挪威、冰島、列支敦士登、安道爾、摩納哥、北馬其頓、聖馬力諾、密克羅尼西亞及台灣地區。

拉夫羅夫說：「現在正在制定一份總統令草案，將對一些國家的不友好行為採取簽證方面的回應措施。該法令將對入境俄羅斯施加一系列限制。」

圖為2月28日，俄羅斯莫斯科一間找換店標示着美元兌盧布價格。（AP）

俄羅斯3月7日已批准「不友好國家和地區」名單。根據俄羅斯財政部新聞處稱，俄羅斯公司今後想與名單上國家或地區做生意，須申請審批。

俄財政部新聞處7日稱，俄企倘若想與名單上的國家做生意，交易須得到政府控制外國在俄聯邦投資委員會（Government Commission for the Control of Foreign Investment）許可。委員會有來自央行及總統府的代表。

根據俄總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）簽署生效的法案：

有關方面須提交申請人全面的資料，包括公司實益擁有權（beneficial ownership）的資料。當局基於收到的文件進行分析，以及檢視這份未來協議的性質，之後會決定是批准或拒絕它執行。

俄財政部新聞處在文中強調，此舉主要目的是確保在面對外部制裁壓力時本國金融穩定。

俄羅斯7日將韓國、美國、英國、澳洲、日本、歐盟成員國、加拿大、新西蘭、挪威、新加坡、台灣、烏克蘭列入「不友好國家和地區」名單。內文稱，預料俄羅斯將制裁名單上的國家和地區，包括實施外交限制。

俄羅斯：圖為1月16日，俄羅斯莫斯科克里姆林宮附近的景色。（AP）

埃及新聞網站Sada El-Balad英文版3月6日稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，亦譯作普丁）3月5日頒布法令，要求政府在兩天內制定一份名單，並將對俄羅斯採取不友好措施的國家列入名單中。報道稱，法令規定，俄羅斯公司將有權以俄羅斯盧布向名單上國家的債權人償還債務。

俄羅斯向「不友好國家」供天然氣改以盧布結算　歐洲斥違約烏克蘭局勢｜普京下令向「不友好國家」供應天然氣改以盧布結算俄羅斯允以盧布償還不友好國家債務　並取消向其支付專利費洽商生意對象倘在俄羅斯不友好國家和地區名單　俄企須先申請

俄羅斯2021年5月已推出「不友好國家」名單，並將美國和捷克列入名單中。俄方當時公布文件，禁止美國使領館聘用俄羅斯公民，並限制捷克駐俄使領館最多僱用19名俄羅斯公民。

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