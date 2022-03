俄羅斯對「不友好國家」措施擴大　限制名單上國家或地區民眾入境

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)3月28日稱,俄羅斯正在準備採取報復性簽證措施,限制「不友好國家」的公民入境。



這是繼7日名單獲批,它所載列的國家或地區將被要求在購買俄天然氣時以盧布支付、俄企與它們做生意須獲當局批准後,莫斯科再祭出新措施,而且將影響民間交流。

載於這份名單的國家和地區包括:美國、27個歐盟成員國、烏克蘭、英國、日本、澳洲、新西蘭、加拿大、韓國、新加坡、瑞士、黑山、阿爾巴尼亞、挪威、冰島、列支敦士登、安道爾、摩納哥、北馬其頓、聖馬力諾、密克羅尼西亞及台灣地區。

拉夫羅夫說:「現在正在制定一份總統令草案,將對一些國家的不友好行為採取簽證方面的回應措施。該法令將對入境俄羅斯施加一系列限制。」

圖為2月28日,俄羅斯莫斯科一間找換店標示着美元兌盧布價格。(AP)

俄羅斯3月7日已批准「不友好國家和地區」名單。根據俄羅斯財政部新聞處稱,俄羅斯公司今後想與名單上國家或地區做生意,須申請審批。

俄財政部新聞處7日稱,俄企倘若想與名單上的國家做生意,交易須得到政府控制外國在俄聯邦投資委員會(Government Commission for the Control of Foreign Investment)許可。委員會有來自央行及總統府的代表。

根據俄總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)簽署生效的法案:

有關方面須提交申請人全面的資料,包括公司實益擁有權(beneficial ownership)的資料。當局基於收到的文件進行分析,以及檢視這份未來協議的性質,之後會決定是批准或拒絕它執行。

俄財政部新聞處在文中強調,此舉主要目的是確保在面對外部制裁壓力時本國金融穩定。

俄羅斯7日將韓國、美國、英國、澳洲、日本、歐盟成員國、加拿大、新西蘭、挪威、新加坡、台灣、烏克蘭列入「不友好國家和地區」名單。內文稱,預料俄羅斯將制裁名單上的國家和地區,包括實施外交限制。

俄羅斯:圖為1月16日,俄羅斯莫斯科克里姆林宮附近的景色。(AP)

埃及新聞網站Sada El-Balad英文版3月6日稱,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,亦譯作普丁)3月5日頒布法令,要求政府在兩天內制定一份名單,並將對俄羅斯採取不友好措施的國家列入名單中。報道稱,法令規定,俄羅斯公司將有權以俄羅斯盧布向名單上國家的債權人償還債務。

俄羅斯2021年5月已推出「不友好國家」名單,並將美國和捷克列入名單中。俄方當時公布文件,禁止美國使領館聘用俄羅斯公民,並限制捷克駐俄使領館最多僱用19名俄羅斯公民。