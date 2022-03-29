新冠肺炎｜美國疫情持續放緩　專家警告BA.2來襲或致病例再次上升

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID）疫情持續放緩，最新新增死亡數字已降至均800宗以下，整體死亡數字已下降至2021年8月最低潮的數字，每日新增感染個案也大幅下降。



美國新增病例的7 天平均值自 Omicron 爆發的高峰期大幅下降，儘管下降速度在近日有所放緩，但過去一周每天平均徘徊在3萬例左右，返回2021年7月的水平。過去兩週，因染疫住院人數下降約 36%，ICU住院人數也下降了約 43%，降至 3,000 人以下。

多個州和城市亦陸續放寬防疫限制，在26日夏威夷成為最後一個取消室內口罩規定的州分，政府鼓勵人民恢復疫情前的生活。

圖為2021年5月，伊利諾伊州弗農希爾斯一間Walmart店中，寫着可以免費提供接種疫苗。（AP）

隨著Omicron變種BA.2亞型在歐洲地區迅速傳播，部分地區病例上升。英國衛生安全局（UK Health Security Agency）指出，儘管BA.2亞型似乎不會增加住院機率，但傳播能力仍較原版Omicron BA.1的增加30%。

目前BA.2亞型約佔美國新症的35%。世界衛生組織最新報告指出，BA.2亞型已成為全球Omicron病毒感染的主流，有科學家和衛生官員警告，美國病例可能再次上升。