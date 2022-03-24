新冠肺炎｜莫德納臨床實驗　幼兒接種疫苗產生與成人同等免疫反應

美國莫德納（Moderna）3月23日表示，臨床實驗顯示提供6個月大至6歲幼童接種兩劑的新冠疫苗後，能產生足夠強大的免疫反應，將尋求監管單位批准使用。



莫德納表示，有2,500名6個月大至兩歲的幼童，及4,200名兩歲至6歲的兒童接受了臨床測試。報告指出，在向他們種了得兩劑、每劑25微克（成人分量的四分之一）的疫苗後，產生了如同成人劑量足夠強大的中和抗體反應。

圖為2021年12月，英國拉姆斯蓋特一間疫苗接種中心正在準備莫德納的疫苗。（Getty）

莫德納表示準備在未來數周向美國食品及藥物管理局（FDA）提交使用許可申請，早日為幼童接種疫苗。

現時美國接種疫苗的限制為5歲以上，5歲以下的幼童成為了盲點。儘管兒童感染新冠肺炎後出現重症機率較低，但也因沒有疫苗保護以至兒童感染率上升，提高重症風險。

喬治城大學（Georgetown University）表示這項研究缺乏兒童在接種後觀察了多長的時間，與及隨時間後免疫能力下降多少。而報告顯示，在針對Omicron變種病毒6個月至2歲的幼童疫苗有效率為43.7%，2至6歲幼童的有效率僅為37.5%，但預防重症率為100%。