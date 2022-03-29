洪都拉斯前總統涉販毒　法院批准引渡到美國受審

中美洲國家洪都拉斯（Honduras）最高法院3月28日裁定，批准將前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）引渡到美國，面對販毒及走私武器的控罪。



美聯社報道，洪都拉斯最高法院駁回埃爾南德斯的上訴要求，意味他在當地已經沒有其他上訴手段。他的其中一名代表律師馬丁內斯（Iván Martínez）表示，即使他們不認為判決內容，但認為這是法治，因此需要尊重結果。

美國紐約地方檢察官指控埃爾南德斯近年獲毒販提供資金，以換取保障他們的毒品走私不受影響。埃爾南德斯一直否認指控，但他在2月15日任期屆滿後不久，就被洪都拉斯方面按美國要求拘捕。

洪都拉斯一名法官在3月較早時批准將埃爾南德斯引渡到美國的要求，並等待完成相關文件手續。而在今次最高法院駁回埃爾南德斯的法律挑戰後，其妻子、前第一夫人加西亞（Ana García）發公開信，強調丈夫無辜，又稱對方是遭到政治報復和陰謀論的受害者。

埃爾南德斯一旦罪名成立，最高面臨三度終身監禁的刑罰。加西亞形容，這對自己就像生不如死。

除了埃爾南德斯，其胞弟安東尼奧（Juan Antonio "Tony" Hernández）亦於2021年3月因販毒及走私武器罪名成立，被美國法院判處終身監禁。