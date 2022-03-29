Z符號被指是支持俄軍侵烏標記　蘇黎世保險網上撤「Z商標」免誤會

在俄烏戰事爆發後，Z字符號被視為支持俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動的標記。瑞士蘇黎世保險集團（Zurich Insurance）的公司標誌是一個Z字，公司3月27日指他們已在社交網站的帳號上移走Z字公司標誌，以免外界誤會他們支持俄羅斯的行動。



蘇黎世保險集團：圖為2022年3月29日從蘇黎世保險集團Twitter帳號上截取的圖片，顯示蘇黎世保險集團已移除Z字公司標誌。（Twitter@Zurich）

蘇黎世保險集團的公司標誌是一個藍底白字的Z字。

英媒3月27日稱，蘇黎世保險集團在社交網站上移除Z字公司標誌，並表示公司正密切關注情況，將在有需要時採取進一步行動。

↓ 蘇黎世保險本來在社交網站使用的Z字公司標誌 ↓

在德展示Z字符號或犯法

德國內政部發言人3月28日稱，在德國透過展示Z字符號來支持俄羅斯入侵烏克蘭的人士，有可能會被起訴。

下薩克森州（Lower Saxony）和巴伐利亞（Bavaria）3月26日公布，任何人如透過展示Z字符號來支持俄羅斯入侵烏克蘭，最高可被判監禁3年，或被判罰款。

俄羅斯開始對烏克蘭採取軍事行動後，外界發現俄方的軍事設備上有Z字符號。字母Z其後從一個軍事符號，變成公眾支持俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動的主要象徵，成為民眾表達民族情緒的流行符號。