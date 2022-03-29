泰國疫情若平穩潑水節前後全面開放　韓國或進一步放寬防疫

韓國防疫部門3月29日暗示會進一步放寬維持社交距離的防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延措施，巴西前一天亦建議政府放寬防疫措施。泰國則預計6月起可能取消所有入境限制。



英媒指，巴西衞生監督局（ANVISA）28日建議政府放寬入境限制，旅客入境只需提供完成疫苗接種證明，尚未打疫苗的人也無需隔離，僅提供對病毒呈陰性反應的檢測證明即可。

當局建議政府立即放寬措施，不再要求旅客提交用於追蹤確診病例的健康申報，且5月1日開始允許已接種疫苗旅客入境無需篩檢。這一建議需獲得衞生、司法、公共安全和交通部門批核。

韓國新冠肺炎疫情：圖為3月28日，醫護人員在首爾一間臨時篩檢診所工作。（AP）

韓國

中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊29日表示，由於變種病毒株Omicron（奧密克戎）致死率低，不必進一步加強防疫應對措施，但一下子解除所有措施恐致疫情迅速擴散，因此防疫部門自2月中開始已逐步放寬。

孫映萊稱，防疫部門正咨詢地方政府與日常恢復支援委員會意見，爭取本週內敲定防疫響應調整方案，日常恢復支援委員會31日開會，4月1日會公布適用於下週起的新防疫方案。

泰國

泰國希望令旅遊業逐步復甦，旅遊和體育部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）3月24日指，如泰國在潑水節（即新年宋干節、4月13日至15日）前後沒出現確診個案數量或死亡個案數量激增的情況，政府將在6月1日前取消所有入境防疫限制。

政府預料，重開下一階段會自5月1日展開，屆時會取消旅客抵達泰國後須接受RT-PCR測試的規定，改為在醫護人員協助下接受快速抗原測試。

披帕稱，由旅遊和體育部提出、6月1日起結束檢測的提議仍需公共衞生部基於病例數量而決定是否批准。