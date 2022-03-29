烏克蘭｜外媒指俄羅斯放寬談判條件　不要求去納粹化且可加入歐盟

外媒報道指出，俄羅斯已不再要求烏克蘭「去納粹化」，及容許烏克蘭加入歐盟，作為與烏方談判的讓步。



英國媒體3月28日引述《金融時報》報道，據獲悉的簡報中，俄羅斯已不再要求烏克蘭「去納粹化」，及容許烏克蘭加入歐盟，作為可能達成的協議的一部分。

俄羅斯在過去的談判上，堅持烏克蘭必須寫進憲法內的重點，包括對俄語的保護、去納粹化、保持中立並永遠不加入北約。俄羅斯指責烏克蘭政府是「新納粹份子」，並持續迫害在烏克蘭的俄羅斯人，並歸咎戰事中烏克蘭平民的傷亡全為烏克蘭的「新納粹份子」及極右主義份子所為。

圖為3月28日，土耳其伊斯坦堡，俄烏談判代表正準備展開新一輪談判。（AP）

至於烏克蘭希望加入歐盟上俄羅斯過去一直未有表明反對，因歐盟並非針對俄羅斯的軍事組織。

俄烏新一輪談判即將在3月29日稍後時間展開，烏克蘭表明會以停戰為目標進行談判。但烏克蘭及其西方國家對普京（Vladimir Putin）的意圖持懷疑態度，擔心俄羅斯可能會利用會談作為煙幕讓其有時重整軍勢計劃新的進攻。

且烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也表明任何妥協都要以公投交給人民決定，示意着即使談判有成果，烏克蘭要表明接受談判條件需要相當長的時間。

國際文傳電訊社（Interfax）28日引述普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯「不能也不會談論談判進展」，因為「會損害談判進程 」，外界暫時亦未見雙方談判取得突破。