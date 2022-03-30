英女王出席紀念菲臘親王活動　染疫康復後首次公開露面

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）3月29日在西敏寺（Westminster Abbey）出席紀念菲臘親王（Prince Philip）的活動。這是她感染新冠肺炎（COVID-19）康復後首次公開露面，也是5個月來首次出席大型活動。



英國廣播公司（BBC）稱，英女王在兒子、安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）的陪伴下進場參加這次活動。

菲臘親王2021年4月在溫莎堡（Windsor Castle）逝世，由於嚴格的防疫限制規定，只有30人參加其喪禮，女王當日出席葬禮時被指是獨自坐在一旁，與此不同，她29日出席活動時身邊坐滿親密家人。

英國王室：圖為3月29日，英國女王伊利沙伯二世在西敏寺出席紀念菲臘親王的活動。（AP）

美國全國廣播公司（NBC）報道，29日在倫敦（London）威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）舉行的追悼會，規模會比菲臘親王的葬禮更大。白金漢宮（Buckingham Palace）稱，女王一直積極參與參與這項計劃。