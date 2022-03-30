艾巴莫域治疑中毒短暫失明　烏克蘭籲談判代表切勿飲食

車路士班主、俄羅斯富商艾巴莫域治（Roman Abramovich）和至少兩名烏克蘭談判代表早前在出席停火談判後懷疑中毒。助手周一證實艾巴莫域治更一度失明。烏克蘭政府警告，在伊斯坦堡出席第五輪談判的代表不要在場內飲食、觸摸物件。



《華爾街日報》此前報道，艾巴莫域治與至少兩名烏克蘭談判團高級成員本月初在烏克蘭首都基輔，參與俄烏停火談判後出現中毒症狀，包括眼紅、持續流淚及面部、手部脫皮等，但情況已有好轉。艾巴莫域治更曾失去視力數小時。調查新聞組織Bellingcat指，三人在當日第一輪和談後的傍晚開始出現症狀，與會期間只飲過水和進食過巧克力。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）接受國家電視台訪問時表示：「我建議任何與俄羅斯談判的人不要吃或喝任何東西，最好避免接觸（物件）表面。」

艾巴莫域治於周二（3月29日）亦有列席伊斯坦堡的俄烏談判。（AP）

艾巴莫域治於本周二亦有列席伊斯坦堡的談判，但俄方指他並非談判代表團成員。俄羅斯亦否認艾巴莫域治中毒或被落毒。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指這些指控都是「資訊戰的一部分」，「這些消息都不是真的」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國政府隨即宣布制裁一班俄國寡頭富豪及高官，身為英超球會車路士老闆的艾巴莫域治被凍結在英資產，車路士一切營利活動被煞停，直接影響球會日常運作。據悉他應烏克蘭方面要求，為俄烏兩國和談穿針引線，獲得烏克蘭總統澤連斯基及俄羅斯總統普京的批准。