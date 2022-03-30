烏克蘭│俄羅斯同意大減北部軍事行動　歐美保持觀望

俄烏和談取得正面進展，除了烏克蘭開出多項書面建議，俄羅斯亦宣布縮減基輔及切爾尼哥夫的軍事，然而美國總統拜登及其他官員都對此顯得極度保留。



「我們拭目以待。在我看到他們有實際行動之前，我不會買帳。我們會看到他們是否按照所說的行事。，」拜登在白宮表示，官員們正忙著消化情報，指俄羅斯軍隊正從烏克蘭首都轉移到其他地區。五角大廈則表示，俄軍在烏克蘭正重新部署， 而非撤軍。

白宮傳訊總監Kate Bedingfield在記者會上表示，「我們沒理據去相信他們（俄羅斯）有所改變。我們將繼續為他們的決策，帶來高昂的成本。」而正出訪摩洛哥的國務卿布林肯（Antony Blinken）警告，所謂撤軍只是「俄羅斯想轉移視線和欺騙人的手段」。

儘管土耳其、俄羅斯及烏克蘭都形容是此會談結果正面，但美國及歐洲官員都質疑俄羅斯會否縮小或減停止軍事行動，繼續推進對俄的制裁行動。而歐洲則再有四個國家宣布驅逐俄羅斯外交官，周二共宣布驅逐的人員數目共多達40名。

3月29日，烏克蘭總統澤連斯基在Facebook視頻中發表講話。（烏克蘭政府 Facebook）

英國首相發言人表示，「全面撤軍」是對俄羅斯的最低期望，將會視乎俄方的實際行動。烏克蘭總統澤連斯基表示，雖然會談初步看來是「積極的」，但並沒有「蓋過」俄羅斯砲彈的爆炸。「挑戰的規模並沒有減少。俄羅斯軍隊仍有相當大的潛力對我國進行攻擊。他們有大量的設備和被剝奪權利的人，將他們送入戰火。」他在周二的視像講話中向各國施壓，在戰爭結束之前不要談論解除對俄羅斯的制裁，更是要每周繼續加強制裁力度。

受和談取得進展的利好消息因素影響，歐美股巿周二全線向上，倫敦布蘭特期油低見每桶104.84美元，跌幅近6.8%，收報每桶110.23美元，跌2.25美元，跌幅2%。紐約期油在早段失守每桶100美元關口，跌幅一度達7.1%。收市跌幅收窄至1.6%，收報每桶104.24美元。