烏克蘭｜歐美俄的共同煩惱：「亞速營」

俄羅斯入侵烏克蘭已經超過一個月，雙方進行多次和談，莫斯科方面亦稱首階段作戰「取得成果」，但他們在戰爭初期揚言「數天內攻陷」首都基輔（Kyiv）的豪言壯語至今仍未兌現，其他主要城市亦仍然久攻不下。



烏克蘭在苦戰下，總算力保江山，主要原因與烏克蘭的軍事力量比八年前克里米亞（Crimea）遭俄羅斯吞併時明顯提升外，當地「亞速營」（Azov battalion）的表現更是焦點。不過這個以極右主義掛帥的部隊，卻被指是俄羅斯出兵的理由，亦曾是歐美國家的惡夢。

克里米亞危機一戰成名

亞速營的崛起源於2014年的克里米亞危機，烏克蘭國防部當時鼓勵志願者組成部隊在東部頓巴斯（Donbass）地區作戰，並減輕疲弱不堪軍隊的負擔。該營最初由300人組成，並在同年6月從俄羅斯支持的部隊上收復馬里烏波爾（Mariupol），令它聲名大噪。

不過亞速營的政治立場則成為不少人詬病的對象，創立亞速營的比列茨基（Andriy Biletsky）曾在2010年聲言「在最後的十字軍東征中領導世界的白人，對抗閃米特人（Semite）領導的劣等種族」，再加上部隊以極右主義者常用的狼之鉤（Wolfsangel）及納粹黨使用的黑太陽（Schwarze Sonne）符號，因此外界普遍對它避之則吉。

2014年9月4 日，烏克蘭首都基輔，兩名極右「亞速營」成員站在獨立廣場上。（Getty）

捲入打壓少數族裔指控

克里米亞危機結束後，聯合國人權事務高級專員曾在2016年的報告指出，包括亞速營在內，俄烏交戰雙方曾經在頓巴斯地區多次侵犯人權；美國國務院亦於2018年指出亞速營攻擊和摧毀一個位於基輔的吉卜賽人營地，顯示亞速營曾經打壓少數族裔。華府因此將比列茨基成立的極右國民軍團黨（National Corps）列為民族主義仇恨組織。

亞速營極右和涉嫌打壓少數族裔的事件，俄羅斯形容對方是「新納粹」，為出兵烏克蘭提供口實，惟這個組織一直重申與新納粹主義沒有關係，強調使用狼之鉤標誌上的N和I是代表「國家思想」；比列茨基日前更向英國傳媒表示，大部分亞速營戰士都是愛國和民族主義者，而且在目前的情況下，烏克蘭大部分人口都是民族主義者，並視二十世紀追求烏克蘭獨立的「國家英雄」班德拉（Stepan Bandera）為英雄對象。

立場極右 金主卻是「死對頭」？

比列茨基以前曾領導極右組織烏克蘭愛國者（Patriot of Ukraine），亞速營的部分資金來源卻來自猶太裔富商科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky），以及烏克蘭東部的寡頭（oligarchs）等，武器則由烏克蘭政府提供，並在2014年納入內政部麾下。比列茨基亦稱，自己一開始已經視亞速營為烏克蘭軍方的其中一個部隊。

烏克蘭局勢：2022年3月29日，烏克蘭馬里烏波爾市內，殘留戰鬥破壞的痕跡。該市是戰鬥最激烈的地區之一，而在2014年的克里米亞危機中，亞速營曾在俄軍手上重奪當地，因此一戰成名。（AP）

有專家指出，亞速營成立以來曾向支持白人至上主義的外國戰士加入，而隨著俄羅斯攻打烏克蘭，基輔方面呼籲外國志願者協助防衛，或令外界憂慮歐洲的極右人士到烏克蘭「偷師」再於將來「學以致用」發動恐怖襲擊。

極右政黨支持度甚低

到底這些憂慮是否杞人憂天，始終沒有一個明確的結論，但在戰爭爆發前，亞速營的政治取向一直只獲少數烏克蘭民眾的支持，比列茨基雖然一度擠身國會，但在2019年大選角逐連任失敗，國民軍團黨亦只獲得2.15%票數。

烏克蘭局勢：2015年2月22日，多名亞速營成員在烏克蘭街頭籌款。有專家認為，俄羅斯入侵烏克蘭之後，為亞速營向歐洲國家的極右份子提供訓練機會。（Getty Images）

事實上，在這場戰爭中，亞速營並非唯一的極右思想部隊，美國史丹福大學（Stanford University）轄下的國際安全及合作中心（Center for International Security and Cooperation，CISAC）指出，位於俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）的極右武裝組織「俄羅斯帝國運動」（Russian Imperial Movement）亦在背後參與。該組織的立場雖然是反總統普京（Vladimir Putin），但同時支持俄羅斯出兵烏克蘭，並為有意加入烏克蘭東部親俄武裝訓練人員。