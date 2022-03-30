中歐峰會將在4月1日舉行　俄烏局勢成議程重點

歐盟將於4月1日與中國領導人舉行中歐峰會，焦點將包括俄烏局勢，恢復中歐人權對話、氣候變化合作等議題。



歐盟3月28日公布中歐會議議程，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將分別與國家總理李克強及國家主席習近平，以視像形式舉行會議。

歐盟方面表示，峰會主要焦點將是俄烏局勢，並確保中國不會援助俄羅斯的入侵或協助其迴避西方制裁，同時希望中國利用其影響力結束烏克蘭戰爭。中國人權、氣候變化合作及貿易亦會是議題之一。

中歐在2020年底簽署投資協議，但因新疆人權問題短短數個月歐盟便凍結協議審批。歐亞集團（Eurasia Group）分析指中歐峰會有助重啟雙方關係，但中國拒絕譴責俄羅斯很大程度抑制了雙方合作的空間。分析亦指出俄羅斯入侵團結了美國與歐盟，這將有助未來雙方抗衡中國。